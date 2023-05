«Che tempo che fa», l’ultima puntata e poi Fabio Fazio lascia la Rai

3 Minuti

Per gli appassionati del celebre talk show Che tempo che fa l’attesa è terminata, oggi, domenica 28 maggio 2023, alle ore 20 su Rai 3, andrà in onda l’ultima puntata del programma televisivo condotto da Fabio Fazio.

Ultima stagione di Fazio e Littizzetto in Rai

Questo appuntamento segna la chiusura in grande stile della ventesima edizione del programma, che ha regalato al pubblico numerosi momenti indimenticabili nel corso degli anni.

Una puntata che sancisce anche il passaggio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto dalla Rai alla Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) che, già partire dal prossimo autunno, debutteranno sul Nove con un accordo di quattro anni.

In questa puntata speciale di Che tempo che fa, Fazio avrà diversi ospiti straordinari, tra cui il leggendario attore Anthony Hopkins e la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

Anthony Hopkins, un’icona del cinema mondiale

Nel corso della serata, gli spettatoti avranno il privilegio di assistere a un’intervista esclusiva con il talentuoso attore Anthony Hopkins, vincitore di due Premi Oscar. Con una carriera che si estende per oltre cinquantacinque anni, Hopkins ha interpretato ruoli indimenticabili che hanno lasciato un’impronta nella storia del cinema.

Il trionfo del Napoli e l’intervista ad Aurelio de Laurentiis

Non solo cinema ma anche calcio nella puntata finale di Che tempo che fa, che avrà come ospite il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis. Sarà interessante conoscere da vicino le emozioni e i pensieri di de Laurentiis in questa stagione che ha visto la sua squadra conquistare il terzo scudetto della storia.

Musica e intrattenimento con Mengoni, Elodie e altri ospiti speciali

La puntata sarà allietata dalla presenza di talenti musicali di grande calibro a partire da Marco Mengoni ed Elodie, protagonisti del duetto Pazza Musica. Oltre a loro, ci saranno anche Stash, frontman della band italiana The Kolors, e i celebri comici Massimo Lopez e Tullio Solenghi, insieme al duo comico Ale e Franz. La serata si arricchirà inoltre con le esibizioni di Raul Cremona, Cristiano Malgioglio e Mara Maionchi, che regaleranno momenti di grande spettacolo.

Riflessioni e approfondimenti sull’attualità

L’ultima puntata di Che tempo che fa, anche sulla scia delle recenti polemiche politiche, non mancherà di offrire anche spunti di riflessione e approfondimenti su temi di attualità.

Gli ospiti della serata includeranno anche lo scrittore e giornalista Roberto Saviano, il medico e divulgatore scientifico Roberto Burioni e la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea. Saranno presenti inoltre Marco Damilano, Ferruccio de Bortoli e Michele Serra, che condivideranno le loro opinioni e analisi su vari argomenti di interesse pubblico.

L’ultimo tavolo…

Per concludere la serata in allegria, ci sarà Che tempo che fa. Il tavolo, l’ultimo alla Rai di Fabio Fazio. E come sempre sarà un momento ricco di risate e divertimento in compagnia di Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura e la Signora Coriandoli, Nicolò Renna, Francesco Paolantoni e altri ancora. Sarà un momento di spensieratezza e intrattenimento per chiudere in bellezza questa ventesima edizione di Che tempo che fa.

Una conclusione in grande stile

Con ospiti di spicco provenienti dal mondo del cinema, della politica, dello sport e dell’intrattenimento, l’ultimo appuntamento di Che tempo che fa promette di essere un’esperienza indimenticabile per il pubblico. La ventesima edizione del programma si conclude in grande stile, regalando momenti di emozione, riflessione e spettacolo.

È il caso dunque di non perdete l’ultima puntata di Che tempo che fa, su Rai 3 alle ore 20.00, in programma oggi, domenica 28 maggio 2023. Preparatevi a trascorrere una serata all’insegna della qualità televisiva e dell’intrattenimento di alto livello e, probabilmente, qualche nota polemica. (La redazione)

