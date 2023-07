Imola Summer Sound per la Romagna, il concerto benefico della scena urban italiana

Imola, 20 luglio 2023 – Per la prima volta la scena urban italiana si riunisce in un unico grande evento benefico: Imola Summer Sound per la Romagna.

Sabato 29 luglio 2023 i più importanti nomi della scena attuale rap e trap si esibiranno all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola (Bologna) a sostegno della popolazione della Romagna colpita dall’alluvione.

Imola Summer Sound per la Romagna nasce dalla volontà di Sfera Ebbasta, Luchè e Shiva di riunire amici e colleghi in un’unica imperdibile giornata che metta la musica al servizio del prossimo. Il ricavato delle vendite dei biglietti verrà devoluto alla agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia Romagna.

I cancelli apriranno alle ore 16.00. A partire dalle ore 17.30 si alterneranno sul palco, per dei veri e propri set, tutti gli artisti che hanno scelto di partecipare gratuitamente all’evento e di destinare l’incasso netto della manifestazione in beneficenza.

Saranno 7 ore di musica live con una straordinaria line up che unisce sullo stesso palco per la prima volta tanti artisti della scena urban che hanno conquistato le classifiche e il cuore del pubblico con il loro stile unico e i loro testi incisivi.

Oltre a Sfera Ebbasta, Luchè e Shiva, sul palco si esibiranno anche Geolier, Massimo Pericolo, Axell, Bigmama, Digital Astro, Ele A, Finesse, Sethu e Tony Boy.

Un evento imperdibile per tutti gli appassionati di musica urban, ma anche un’occasione per sostenere una giusta causa. Imola Summer Sound per la Romagna è un evento che unisce musica, solidarietà e speranza.