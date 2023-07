L’album d’esordio dei newyorkesi Lathe of Heaven

Con un nome preso in prestito dal romanzo fantascientifico di Ursula K. Le Guin, i newyorkesi Lathe of Heaven sono una delle band di spicco della nuova scena indipendente americana.

Formatisi nel 2021 a New York City, il gruppo indie rock si appresta a pubblicare il suo album di debutto dal titolo Bound By Naked Skies.

Un lavoro dalle atmosfere new wave che mescola hardcore punk e synth pop con testi che si rifanno alla narrativa di genere di Arthur C. Clarke, Octavia Butler e Ken Liu.

I Lathe of Heaven sono un regalo incredibile per tutti i fan della scena post-punk inglese e per chi ne ha sempre amato le diramazioni synth-pop e persino industrial.

Bound By Naked Skies è in uscita il primo settembre 2023 per Sacred Bones e (La redazione)

