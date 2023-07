«The Land Is Inhospitable and So Are We», il nuovo album di Mitski

The Land Is Inhospitable and So Are We è il nuovo album della cantautrice statunitense Mitsuki Laycock, aka Mitski.

Si tratta del settimo album di Mitski, il quinto per Dead Oceans, e segue gli ultimi due acclamati lavori discografici Be The Cowboy (2018) e Laurel Hell (2022).

The Land Is Inhospitable and So Are We è un album di 11 tracce, registrato presso il Bomb Shelter studio di Nashville e prodotto dal collaboratore di una vita Patrick Hyland.

Anticipato dal singolo Bug Like an Angel, il nuovo disco di Mitski prende ispirazione da Arthur Russel fino alle colonne sonore western composte da Ennio Morricone.