Depeche Mode, il dodicesimo box di singoli. Tutte le date del tour

Esce oggi, venerdì 4 agosto 2023, il nuovo box set da collezione dei Depeche Mode dal titolo Sounds Of The Universe, il dodicesimo per la collana The 12″ Singles.

Sounds Of The Universe | The 12″ Singles contiene 7 vinili da 12 pollici, con i brani Wrong, Peace, il doppio lato A Fragile Tension/Hole To Feed, insieme alle B-side, remix e altre registrazioni realizzate nel periodo del dodicesimo album in studio dei Depeche Mode, Sounds of The Universe, uscito nell’aprile 2009 per Mute Records.

Il nuovo box offre un insieme di remix – radio, club, dub e tanti altri – dei pezzi originali dei Depeche Mode e con tre dischi (disco due, quattro e sette) creati appositamente per questa uscita.

I Depeche Mode sono attualmente impegnati nella seconda tranche del loro Memento Mori World Tour, a supporto del loro 15° album in studio Memento Mori, uscito a marzo 2023. (La redazione)

