«Barrì», il nuovo album di Avincola, tra canzone d’autore e pop contemporaneo

Barrì è la vita che abitiamo da una vita. Un mondo affascinante – a tratti parallelo – gonfio di luci e colori incandescenti che esplodono davanti ai nostri occhi senza farci del male. È uno specchio curvo attraverso il quale il mondo può apparire piegato, alternativo, nuovo. Un riflesso in cui a volte non ci si riconosce, o forse – a guardare con attenzione – sì. Eccoci qui: a procedere come mai avremmo previsto. A ritrovarci in ruoli inaspettati. Una dalia che barrisce, un liofante che per orecchie ha petali e ventagli. Che siate benvenuti dove sempre siete stati senza rendervene conto!

Avincola