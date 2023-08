«Utopia» di Travis Scott debutta al primo posto in Italia

Il nuovo album di Travis Scott, Utopia, ha debuttato al primo posto della classifica Album & Compilation Top Of The Music FIMI/Gfk Italia.

L’album ha totalizzato su Spotify in sole 24 ore oltre 128 milioni di stream e diventando così il miglior esordio dell’artista ad oggi ed il quinto miglior debutto di sempre nella storia della piattaforma.

Utopia è un album sperimentale che fonde hip hop, trap, pop e rock. Il disco è stato anticipato dal singolo K-pop, in collaborazione con gli hitmaker da miliardi di stream Bad Bunny e The Weeknd. Il brano sta scalando la classifica dell’Airplay radiofonico italiano, mentre ha già raggiunto la Top 3 della classifica mondiale di Spotify e la Top 15 della classifica italiana.

Travis Scott ha inoltre presentato negli Stati Uniti il suo film “Circus Maximus“, un viaggio surreale e psichedelico, scritto e diretto dallo stesso artista, che riunisce registi visionari (Gaspar Noe, Valdimar Jóhannsson, Nicolas Winding Refn, Harmony Korine, Kahlil Joseph) provenienti da ogni parte del mondo alla scoperta caleidoscopica dell’esperienza umana e del potere delle sonorità. Il viaggio visivo è accompagnato dalle avvolgenti sonorità di Utopia.

Con Utopia, uscito il 29 luglio 2023, Travis Scott si conferma uno degli artisti più innovativi e influenti della scena musicale mondiale. L’album è un vero e proprio viaggio sonoro che esplora i diversi generi musicali che hanno influenzato l’artista, dalla trap al pop al rock.

Più sperimentale e ambizioso dei lavori precedenti, Utopia è un disco che non lascia indifferenti e che sicuramente farà parlare di sé per molto tempo per la sua capacità di mettere insieme trap e hip hop, passando per la dance e la musica latina.

Il rapper americano sarà nuovamente in Italia per una nuova data dal vivo del suo tour mondiale che lo vedrà protagonista lunedì 7 agosto 2023 al Circo Massimo di Roma. Di seguito tutti concerti in programma di Travis Scott. (La redazione)