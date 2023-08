Imagine Dragons, la scaletta del concerto al Circo Massimo di Roma

Gli Imagine Dragons si sono esibiti a Roma per la prima e unica data italiana del loro Mercury World Tour. La band americana è salita sul palco del Circo Massimo alle 9 e 20 circa di ieri sera, 5 agosto 2023, con l’apertura affidata agli AJR a partire dalle 19 e 45.

Gli Imagine Dragons sono una delle band più popolari al mondo, con oltre 100 milioni di album venduti e oltre 40 miliardi di stream su Spotify.

Hanno vinto numerosi premi e hanno pubblicato sei album in studio: Night Visions (2012), Smoke + Mirrors (2015), Evolve (2017), Origins (2018) e Mercury – Act 1 (2021) e Mercury – Act 2 (2022).

Il loro concerto al Circo Massimo di Roma, durato un’ora e quarantacinque minuti circa, è stata l’occasione, unica in Italia, per vedere la band esibirsi dal vivo con i loro brani più celebri, come Radioactive, Thunder, Believer e Enemy.

Ecco la scaletta del concerto:

My Life Play Video Believer Play Video It’s Time Play Video I’m So Sorry Play Video Thunder Play Video Birds Play Video Follow You Play Video Natural Play Video Acoustic Next to Me Play Video Waves (Live debut) Play Video I Bet My Life Play Video Whatever It Takes Play Video Sharks Play Video Enemy Play Video Bad Liar Play Video Demons Play Video On Top of the World Play Video Bones Play Video Radioactive Play Video Walking the Wire (“My Life” reprise)

Gli Imagine Dragons sono una band che si distingue per la loro energia e la loro capacità di coinvolgere il pubblico. I loro concerti sono sempre un’esperienza unica e indimenticabile.

Il concerto romano di ieri, 5 agosto 2023, è stato l’unico appuntamento italiano del Mercury World Tour 2023 degli Imagine Dragons. (La redazione)

