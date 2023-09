Måneskin, guarda il video di «Honey (are u coming?)»

Il 25 agosto 2023 è uscito Honey (are u coming?), il nuovo singolo della rock band romana composta da Damiano, Victoria, Thomas e Ethan.

Honey (are u coming?) è un brano appassionante in pieno stile Måneskin, uno dei gruppi rivelazioni più popolari in Italia e nel mondo.

Il nuovo singolo è solo un altro capitolo della storia di successo dei Maneskin che, una volta ancora, sono pronti a conquistare il pubblico con la loro energia e la loro musica potente e coinvolgente.

Di seguito il video di Honey (are u coming?), diretto da Michele Formica e Alessio Hong, e il calendario dei concerti con tutte le date finora in programma. (La redazione)

Tutti i concerti in programma dei Maneskin