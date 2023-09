I Cherry Glazerr con il nuovo album «I Don’t Want You Anymore»

Ho passato gli ultimi anni a guardare con attenzione a me stessa e alle mie relazioni, imparando a scriverne. Credo di essere venuta a patti con molte delle “stronzate” della mia vita. Le canzoni di questo album sono esattamente quello che volevo fare. Ad esempio “Ready For You” parla di come ci si vergogna di se stessi al punto da non riuscire a guardare le persone negli occhi, e parla anche di come si allontanano le persone per paura di ferirle con i propri problemi. A volte ho paura di contagiare le persone con i miei problemi e voglio solo nascondermi perché così posso salvarle da me stessa. Questa canzone mi aiuta a superare e ad affrontare questi sentimenti di inadeguatezza, spero che lo faccia anche per altre persone.

Clementine Creevy