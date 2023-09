A Rosario Fiorello il Premio Rai Radio 2023

Sarà il conduttore radiofonico e showman siciliano Rosario Fiorello a ricevere il Premio Rai Radio 2023. Ad annunciarlo è lo stesso amministratore delegato Rai Roberto Sergio in un post pubblicato su Facebook.

Il riconoscimento a Fiorello verrà dato martedì 12 settembre 2023, presso la sala A della Rai di via Asiago 10 a Roma, in occasione della presentazione dell’offerta Radio per la stagione 2023-2024. (La redazione)