Spelling, il progetto art-pop di Chrysta Cabral

Spelling è il progetto art-pop di Chrysta Cabral, giovane musicista di Oakland, California, arrivata al quarto album con Spellling & The Mystery School, il terzo per la newyorkese Sacred Bones e il primo di non inediti.

Lo stile di Chrysta Cabral si nutre di elettronica minimale, new wave, synth, senza dimenticare le moderne lezioni della scena r&b alternativa e del pop avanguardista.

Spellling & The Mystery School è stato registrato dal vivo con la band di Chrysta composta da Del Sol Quartet, Divya Farias, Jaren Feeley e Patrick. Un album pensato per rendere gli show di questo suo progetto più coinvolgenti e in grado di far ballare il publbico.

I brani del nuovo disco della Cabral sono estratti dai precedenti tre lavori a firma Spellling e riarrangiati in versioni nuove e differenti rispetto alle originali. (La redazione)