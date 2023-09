Chi è Liberato? Guarda il concerto a Procida

Dopo il live del 20 luglio 2022 che Liberato ha tenuto in mezzo al mare di Procida, in prossimità della spiaggia della Lingua, sulla Rete era circolata la voce che il “cantante mascherato” fosse in realtà un certo Gennaro Nocerino.

La notizia sulla presunta, vera identità dell’artista “napoletano” non è stata mai confermata, anzi, rovistando qua e là nel web sembrerebbe che si sia trattata dell’ennesima trovata messa in giro per alimentare in qualche modo il mito.

Dunque, realmente a oggi non vi è alcuna rivelazione ufficiale, né diretta da parte dell’artista stesso né indiretta a mezzo Siae come qualcuno erroneamente sostiene.

Quel che è evidente, invece, è la bellezza di un concerto in mezzo al mare che Liberato ha voluto regalare a Procida, capitale italiana della cultura 2022, e che il videomaker Giorgio Testi ha splendidamente ripreso e diretto.

Ricordiamo che Giorgio Testi è stato premiato nel 2019 con il Premio Speciale Targa Mei Musicletter per il documentario Noi siamo Afterhours quale “Miglior documentario musicale”.

Il filmato dell’intero concerto Miez’o mare di Liberato è disponibile su YouTube. Buona visione. (La redazione)

CLICCA QUI E GUARDA