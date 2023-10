All Music Italia, Diario di un Prete e Rocket Girls premiati a Faenza

Sabato 7 ottobre 2023 torna a Faenza l’edizione annuale della Targa Mei Musicletter, premio nazionale per l’informazione musicale sul web.

Quest’anno sono tre le eccellenze del mondo dell’informazione musicale italiana online che si sono particolarmente distinte: All Music Italia (Miglior sito web), Diario di un Prete di Don Massimo Granieri (Miglior blog personale) e Rocket Girls di Laura Gramuglia (Premio speciale “Miglior podcast di musica”).

Il miglior sito web

Fondato e diretto da Massimiliano Longo, All Music Italia è un sito che fin dalla sua nascita, nel 2014, ha promosso e valorizzato gli artisti italiani, sia emergenti che affermati. Con una solida base di oltre 150.000 seguaci e quasi 2.000 video interviste, il sito è riuscito a consolidarsi come punto di riferimento per gli amanti della musica italiana di tutte le età e gusti musicali.

Il miglior blog personale

Il sacerdote e critico musicale Don Massimo Granieri, già collaboratore del quotidiano della Sante Sede L’Osservatore Romano, verrà premiato per il suo blog Diario di un prete. Don Massimo è noto per il suo approccio unico che combina la critica musicale con la sua vocazione religiosa e spirituale. Il suo lavoro e i suoi libri hanno attirato l’attenzione di un pubblico ampio e diversificato.

Il premio speciale del 2023

Rocket Girls – Storie di ragazze che hanno alzato la voce, il podcast creato dalla speaker, dj e autrice Laura Gramuglia vince il Premio Speciale “Miglior Podcast di Musica“. Un progetto che fa conoscere storie di donne appassionate e indipendenti che operano nel mondo della musica, offrendo spunti e ispirazioni per ragazze di ogni generazione. Il podcast ha dimostrato di essere una voce rilevante e fuori dal coro nell’informazione musicale sul web.

La cerimonia di premiazione

Le cerimonia di premiazione avverrà sabato 7 ottobre 2023, dalle ore 17:45, presso la Sala del consiglio comunale di Faenza, in occasione del MEI – Meeting degli Indipendenti, che quest’anno si terrà dal 6 all’8 ottobre, nell’ambito del Forum del Giornalismo Musicale diretto da Enrico Deregibus.

La Targa Mei Musicletter è stata ideata e curata da Luca D’Ambrosio, blogger e autore di libri sulla musica, in collaborazione con Giordano Sangiorgi, patron del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti.

La Targa Mei Musicletter continua a celebrare le migliori realtà italiane dell’informazione musicale sul web e a riconoscere il contributo significativo di giornalisti, blogger e operatori del settore nel promuovere e diffondere la musica. (La redazione)