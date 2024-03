Dall’Alabama il country rock 2.0 dei Red Clay Strays

Provenienti dall’Alabama, i Red Clay Strays hanno trascorso gli ultimi dodici mesi in tour attraverso gli Stati Uniti. Da nord a sud e da est a ovest, la band ha incantato il pubblico americano con le loro performance energiche e coinvolgenti.

L’album d’esordio “Moment of Truth”

Il loro album di debutto, Moment of Truth, ha registrato un successo straordinario in soli due anni, diventando un caso discografico grazie al passaparola dei fan e di chi ha avuto la fortuna di vederli suonare dal vivo. Trainato dal singolo Wondering Why, una vera e propria hit country rock 2.0.

Il brano ha condiviso le chart con i nuovi singoli di artisti del calibro di The Black Keys, Noah Kahan, MGMT, Future Island e Foo Fighters, conquistando infine un posto nella prestigiosa Billboard Hot 100 dei singoli più ascoltati e venduti negli Stati Uniti.

Il tour sold out e le performance indimenticabili

La popolarità dei Red Clay Strays è stata ulteriormente confermata dai numeri del loro recente tour. Con un totale di 38 date completamente esaurite, ogni concerto della band è stato un successo immediato, vendendo tutti i biglietti in poche ore. Le tre serate all’iconico Ryman Auditorium di Nashville e le esibizioni nelle leggendarie arene Red Rocks Amphitheatre in Colorado e Mississippi Coast Coliseum hanno sottolineato la crescente notorietà e il talento dei Red Clay Strays.

Il futuro dei Red Clay Strays

Con l’uscita dell’album d’esordio Moment of Truth fissata per il 3 maggio 2024 su etichetta Thirty Tigers, i Red Clay Strays sono pronti a consolidare il loro status di band country rock del momento. Grazie alla loro autentica passione per la musica e alla capacità di creare hit indimenticabili come Wondering Why, la band capitanata da Brandan Coleman sembra destinata a raggiungere nuovi traguardi e a lasciare un segno indelebile nella scena musicale internazionale. (La redazione)