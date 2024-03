Das Freak, il nuovo singolo del quartetto inglese Big Boss Man

Correva l’anno 1998 quando una band inglese di nome Big Boss Man iniziava a muovere i primi passi nella musica, fondendo r&b anni 60, soul, latin, breaks e funk. Se il nome non vi è familiare, probabilmente in qualche modo la loro musica lo è, dato che è stata regolarmente usata come colonna sonora di film, serie TV e pubblicità.

26 anni dopo, con all’attivo quatto album, sette singoli 7 pollici, innumerevoli compilation e tantissimi concerti dal vivo, il quartetto da una decisa svolta al suo sound incorporando per la prima volta influenze boogie-disco, nel nuovo singolo Das Freak, uscito in digitale e su 45 giri in edizione limitata a 500 copie per la label Spinout Nuggets.

Quello che rimane invariato è la presenza di organo Hammond, chitarra fuzz con effetto wah wah e ritmo incandescente di bongos, ingredienti fondamentali della ricetta dei Big Boss Man sin dagli albori, e a cui rimangono fedelmente legati nonostante questa espansione della loro tavolozza sonora.

Das Freak inizia addirittura con un intro jazz-funk, con flauto e sax che rimangono quasi onnipresenti per l’intera durata del brano, come la batteria in quattro quarti tipica della disco e un unico accordo di tastiera costante.

L’impressione è quella di uno scontro musicale tra gli stili di fine anni 60 e quelli di fine anni 70, con i secondi che prendono decisamente il sopravvento, soprattutto sul lato b del 45 giri, che presenta una versione alternativa del brano fatta su misura per il dancefloor.

Das Freak viene accompagnato da un video ‘spaziale’ e con il suo irresistibile ritmo apre le piste al nuovo album dei Big Boss Man, intitolato Bossin’ Around. (Adaja Inira)