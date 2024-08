Thurston Moore, già Sonic Youth, torna con un nuovo album dal titolo «Flow Critical Lucidity»

Dopo l’uscita di The Collective di Kim Gordon, anche l’altro Sonic Youth Thurston Moore sembra non fermarsi con la sua produzione musicale da solista. Flow Critical Lucidity è infatti il titolo del suo nuovo lavoro discografico in arrivo il 20 settembre 2024 per Daydream Library. Un album che promette di essere un altro affascinante capitolo della carriera di Moore, mantenendo alta l’asticella creativa raggiunta con i suoi precedenti dischi.

Collaborazioni importanti

Come per il suo precedente album By The Fire, anche in Flow Critical Lucidity Thurston Moore è affiancato da musicisti di altissimo livello. Tra questi, spiccano la bassista dei My Bloody Valentine, Deb Googe, e il chitarrista e pianista James Sedwards. Inoltre, il nuovo album vede la partecipazione del batterista Jem Doulton e del musicista elettronico Jon Leidecker, aggiungendo ulteriori sfumature al sound complesso e stratificato di Moore.

Il singolo “Sans Limites” feat. Laetitia Sadier

Il primo singolo tratto da Flow Critical Lucidity, intitolato Sans Limites, vede la collaborazione con Laetitia Sadier degli Stereolab. Questo brano si distingue per una struttura musicale che inizia con una figura ciclica di chitarra e pianoforte, espandendosi progressivamente. La canzone affronta tematiche profonde, come l’eliminazione dei limiti verso l’illuminazione e la lotta contro ogni forma di oppressione.

Ascolta “Sans Limites”

Puoi ascoltare il nuovo singolo “Sans Limites” cliccando su questo link.

La carriera post-Sonic Youth

Dopo la fine dei Sonic Youth, Thurston Moore ha continuato a produrre musica di altissimo livello, capace di rivaleggiare con la discografia della sua storica band. Il nuovo album arriva quattro anni dopo il successo di By the Fire, considerato il suo lavoro più diretto e potente dai tempi del debutto solista con Psychic Hearts nel 1995.

Anticipazioni dei singoli già usciti

Oltre a Sans Limites, Moore ha rilasciato negli ultimi mesi altri tre brani che faranno parte di Flow Critical Lucidity. Tra questi spicca la bonus track “Isadora”, disponibile in edizione limitata su vinile in formato flexi disc. Gli altri singoli sono Hypnogram e Rewilding, che hanno già catturato l’attenzione dei fan e della critica.

Ascolta e guarda il video dei tre singoli

Guarda il video di “Isadora” su YouTube.

Ascolta “Hypnogram” su YouTube.

Ascolta “Rewilding” su YouTube.

Conclusione

Flow Critical Lucidity si preannuncia come un altro album fondamentale nella carriera di Thurston Moore, capace di spingere oltre i confini musicali e tematici. Con collaborazioni prestigiose e una produzione curata, questo nuovo lavoro promette di offrire un’esperienza musicale intensa e coinvolgente per tutti gli appassionati. Non resta che attendere il 20 settembre 2024 per immergersi nel nuovo viaggio sonoro per il leggendario frontman dei Sonic Youth. (La redazione)