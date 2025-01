Clipping con Dead Channel Sky, tra hip-hop, noise ed elettronica

Il 14 marzo 2025 esce Dead Channel Sky, il sesto album dei Clipping, innovativo trio odi Los Angeles. Con il nuovo disco, la band continua la sua evoluzione sonora, presentando una fusione unica di hip-hop, noise ed elettronica, che ha caratterizzato la loro carriera fin dal loro debutto nel 2014. Ad anticipare Dead Channel Sky, arriva il singolo di lancio Change the Channel.

La visione avanguardistica dei Clipping

I Clipping sono noti per la loro capacità di spingersi oltre i confini musicali, mescolando generi e creando suoni innovativi. Con Dead Channel Sky, il trio di Los Angeles porta avanti la propria visione sperimentale, unendo l’energia dell’hip-hop con la distopia del cyberpunk e l’intensità del noise. La band ha annunciato con entusiasmo il ritorno con questo album, promettendo ai fan un’esperienza sonora e visiva completamente nuova.

Il singolo “Change the Channel”

Per dare un assaggio del nuovo album, i Clipping hanno rilasciato il singolo Change the Channel, una traccia potente e provocatoria che segna il tono di Dead Channel Sky. Il brano è accompagnato da un video ufficiale, diretto dall’acclamato regista Merawi Gerima, che porta lo spettatore in un mondo visivo distopico e carico di energia. Change the Channel non è solo una canzone, ma una dichiarazione di intenti, rappresentando la nuova direzione audace che i Clipping stanno prendendo.

Un album distopico e cyberpunk

Dead Channel Sky esplora temi complessi e provocatori, con brani che attingono alle influenze del cyberpunk, dell’afrofuturismo e della musica hardcore. Il gruppo descrive il progetto come un viaggio nel futuro alternativo, dove l’hip-hop e il cyberpunk si fondono in un’unica entità. La produzione, curata dai Clipping stessi con Steve Kaplan, è un mix innovativo di suoni abrasivi e futuristici che si accompagnano ai testi intricati e alle tecniche di rap sperimentali di Daveed Diggs.

Le collaborazioni di Dead Channel Sky

Un aspetto che rende Dead Channel Sky ancora più interessante sono le collaborazioni con artisti di talento. Tra i nomi che compaiono nell’album ci sono il chitarrista Nels Cline, il produttore Bitpanic, la rapper Tia Nomore e i compagni di etichetta Cartel Madras. Queste collaborazioni arricchiscono ulteriormente il suono dell’album, aggiungendo profondità e varietà al già complesso paesaggio sonoro dei Clipping.

I brani più attesi

Oltre a Change the Channel, tra i brani più attesi di Dead Channel Sky ci sono Run It, Keep Pushing e Dominator. Ogni traccia promette di essere un’esperienza unica, che mescola influenze classiche e futuristiche, con testi che sfidano le convenzioni del genere hip-hop.

L’evoluzione sonora dei Clipping

Con Dead Channel Sky, i Clipping ampliano il loro universo sonoro, superando le sonorità horrorcore che hanno caratterizzato le loro precedenti pubblicazioni, come There Existed an Addiction to Blood (2019) e Visions of Bodies Being Burned (2020). Questi lavori erano stati accolti con entusiasmo dalla critica, ma con il nuovo album, la band spinge ancora più lontano la propria ricerca musicale, mescolando estetiche distopiche con un sound potente e immediato.

Brani come Code e Dominator offrono uno spunto interessante, con il gruppo che attinge a un mix di influenze che spaziano dall’Afrofuturismo alla musica hardcore, regalando un’esperienza immersiva per l’ascoltatore. In questo album, i Clipping celebrano il presente come un’alternativa possibile e alternativa, dove l’hip-hop e il cyberpunk coesistono e si alimentano a vicenda.

Chi sono i Clipping

I Clipping sono una delle band più innovative e provocatorie della scena musicale contemporanea. Formato da Daveed Diggs (voce), William Hutson (produzione) e Jonathan Snipes (produzione), il trio ha guadagnato riconoscimenti per il suo approccio avanguardistico all’hip-hop. La band è stata nominata due volte agli Hugo Awards per i suoi album concettuali, consolidando la loro reputazione come pionieri del genere. Con Dead Channel Sky, i Clipping continuano a sperimentare con nuovi suoni e concetti, portando la loro musica a nuovi livelli di originalità e potenza.

Conclusioni

Con l’uscita di Dead Channel Sky prevista per il 14 marzo 2025, i Clipping promettono di sfidare ancora una volta le convenzioni musicali, offrendo ai fan un’esperienza unica che fonde hip-hop, noise, elettronica e cyberpunk. L’album, che include collaborazioni con artisti di spicco, segna un passo ulteriore nella loro carriera e consolida il loro posto come uno dei gruppi più innovativi del panorama musicale contemporaneo. Non resta che aspettare con impazienza l’uscita dell’album e immergersi nel mondo distopico e provocatorio dei Clipping. (La redazione)