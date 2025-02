L’impatto economico del Festival di Sanremo 2025 sulla filiera musicale

Sanremo si conferma un evento centrale per l’industria musicale italiana, generando effetti significativi sull’intero settore. Secondo l’ultimo report pubblicato dalla FIMI, l’edizione 2025 del Festival produrrà un impatto economico stimato in 245 milioni di euro, evidenziando il peso strategico degli investimenti delle case discografiche. Questi attori non solo supportano la promozione degli artisti e la produzione musicale, ma contribuiscono anche alla crescita dell’intero comparto attraverso iniziative di marketing e promozione live.

Il peso degli investimenti nel contesto musicale

Le case discografiche giocano un ruolo chiave nel successo del Festival, nonostante il ritorno diretto sugli investimenti sia limitato. Attualmente, gli utili per le imprese del settore rappresentano solo l’1,5% dei ricavi complessivi. Tuttavia, il sostegno economico delle etichette ha un effetto moltiplicatore che rafforza l’intero ecosistema musicale, garantendo visibilità agli artisti e incentivando la crescita del mercato discografico.

Crescita dello streaming e impatto sulle vendite

Negli ultimi cinque anni, gli ascolti in streaming dei brani presentati a Sanremo sono aumentati del 463%, conquistando una quota di mercato superiore al 2%. Parallelamente, la rilevanza del Festival nelle classifiche di vendita si è consolidata: il 57% dei brani in gara nell’ultima edizione è entrato nella Top 100 dei singoli più venduti del 2024. Inoltre, per il terzo anno consecutivo, un brano sanremese è diventato il singolo più venduto dell’anno secondo i dati FIMI-GfK.

Trend musicali e rinnovamento del pubblico

L’evoluzione della scena musicale italiana si riflette anche nelle performance dei singoli in gara: dal 2013 al 2024, i brani sanremesi hanno ottenuto complessivamente 241 certificazioni platino, con un’accelerazione significativa negli ultimi quattro anni. Inoltre, per il quarto anno consecutivo, un artista con l’album più venduto dell’anno ha partecipato alla competizione.

Questa tendenza si inserisce in un contesto di rinnovamento del pubblico del Festival: nel 2024, la fascia 15-24 anni ha registrato uno share dell’82%, rendendo Sanremo il programma di prima serata con il pubblico più giovane mai rilevato dalla Rai. Questo dato evidenzia il crescente legame tra la kermesse e le nuove generazioni, favorito anche dall’evoluzione del repertorio italiano, che nel 2024 ha rappresentato l’84% della Top 100 Album annuale.

Conclusioni

Quindi, secondo l’analisi dei dati Federazione Industria Musicale Italiana, anche questa edizione di Sanremo continua a essere un volano economico e culturale per l’industria musicale italiana, con un impatto che va oltre la singola settimana del Festival della Canzone Italiana. Gli investimenti delle case discografiche giocano un ruolo cruciale nel plasmare il mercato e nel rispondere alle nuove sfide dell’industria, pur mantenendo margini di ricavo ancora contenuti. In un panorama sempre più competitivo, la capacità di adattamento e innovazione delle etichette discografiche sarà determinante per garantire la crescita del settore nei prossimi anni. Il report della FIMI è disponibile qui. (La redazione)