Il “Power Up Tour 2025” degli AC/DC. Una data anche in Italia

Gli AC/DC, una delle band più influenti della storia del rock, tornano a infiammare i palchi di tutto il mondo con il loro attesissimo “Power Up Tour 2025”. Questa serie di concerti segna un traguardo storico: cinquant’anni di carriera, durante i quali la band australiana ha ridefinito il genere hard rock, vendendo oltre 200 milioni di album in tutto il mondo e generando miliardi di stream.

Un’eredità musicale senza tempo

Formatisi nel 1973 a Sydney, gli AC/DC hanno scritto pagine indelebili della storia della musica. Il loro album più iconico, Back in Black, è il disco di una band più venduto di tutti i tempi, con oltre 50 milioni di copie distribuite globalmente. Nel 2003 sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame®, e in patria hanno ricevuto l’onore di entrare nella Music Victoria Awards Hall of Fame. Nonostante il passare degli anni, la loro energia travolgente continua a conquistare nuove generazioni di fan.

Una formazione leggendaria per un tour imperdibile

La band, composta da Angus Young (chitarra solista), Brian Johnson (voce), Stevie Young (chitarra ritmica), Matt Laug (batteria) e Chris Chaney (basso), si prepara a portare il loro sound esplosivo nei più grandi stadi europei. Il “Power Up Tour 2025” toccherà diverse città del continente, tra cui Praga, Berlino, Varsavia, Madrid, Parigi ed Edimburgo.

Le date europee del Power Up Tour 2025:

26 giugno – Praga, Letňany Airport (Repubblica Ceca)

– Praga, Letňany Airport (Repubblica Ceca) 30 giugno – Berlino, Olympiastadion (Germania)

– Berlino, Olympiastadion (Germania) 4 luglio – Varsavia, PGE Narodowy (Polonia)

– Varsavia, PGE Narodowy (Polonia) 8 luglio – Düsseldorf, Messe Outdoor Field (Germania)

– Düsseldorf, Messe Outdoor Field (Germania) 12 luglio – Madrid, Stadio Metropolitano (Spagna)

– Madrid, Stadio Metropolitano (Spagna) 20 luglio – Imola, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari (Italia)

– Imola, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari (Italia) 24 luglio – Tallinn, Song Festival Grounds (Estonia)

– Tallinn, Song Festival Grounds (Estonia) 28 luglio – Göteborg, Ullevi (Svezia)

– Göteborg, Ullevi (Svezia) 5 agosto – Oslo, Bjerke Racetrack (Norvegia)

– Oslo, Bjerke Racetrack (Norvegia) 9 agosto – Parigi, Stade de France (Francia)

– Parigi, Stade de France (Francia) 17 agosto – Karlsruhe, Wildparkstadion (Germania)

– Karlsruhe, Wildparkstadion (Germania) 21 agosto – Edimburgo, Murrayfield Stadium (Regno Unito)

L’appuntamento italiano: il rock sbarca a Imola

I fan italiani avranno la possibilità di assistere a un evento straordinario il 20 luglio 2025, quando gli AC/DC si esibiranno all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Un concerto che si preannuncia epico, all’altezza della fama della band e della passione del pubblico italiano per il rock. Con il “Power Up Tour 2025”, gli AC/DC dimostrano ancora una volta di essere una forza inarrestabile nel mondo della musica, pronti a regalare emozioni indimenticabili ai loro fan di sempre e a quelli che scopriranno per la prima volta l’energia travolgente della band australiana. Sei pronto a scatenarti sotto il cielo infuocato del rock? (La redazione)