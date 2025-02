Il ritorno degli Scowl con il secondo album Are We All Angels

La band punk hardcore Scowl, originaria di Santa Cruz, California, ha annunciato l’uscita del loro attesissimo secondo album, intitolato Are We All Angels. Il disco sarà pubblicato il 4 aprile 2025 sotto l’etichetta Dead Oceans, segnando un importante debutto per la band con questa label. L’album è anticipato dal singolo Not Hell, Not Heaven, accompagnato da un video girato in uno dei luoghi più iconici della scena punk californiana, il 924 Gilman Street di Berkeley.

Dal debutto al successo del primo album

Gli Scowl si sono fatti conoscere nel panorama musicale grazie al loro primo album How Flowers Grow (2021), che ha ricevuto grande attenzione per la capacità della band di mescolare le radici punk hardcore con influenze indie-rock e una buona dose di melodia. Con questo lavoro, la carismatica leader Kat Moss e i suoi compagni hanno posto le basi per diventare una delle realtà più interessanti della nuova scena hardcore californiana. L’approdo alla Dead Oceans segna una nuova fase per la band, che aveva già lasciato intravedere la svolta con il singolo Special, rilasciato alla fine del 2024 per annunciare il loro contratto con l’etichetta.

Un video che omaggia le radici del punk californiano

Il video di Not Hell, Not Heaven, diretto da Sean Stout, è stato girato presso il leggendario 924 Gilman Street di Berkeley, uno spazio che ha giocato un ruolo cruciale nella storia del punk americano. Negli anni ’80 e ’90, questo club ha dato vita a band del calibro di Green Day, Operation Ivy, Rancid, The Offspring e AFI, consolidando il culto di etichette come Lookout Records ed Epitaph. Con questo video, gli Scowl celebrano non solo il passato glorioso della scena punk californiana, ma anche la propria connessione con le radici culturali che li hanno ispirati.

Gli Scowl e il nuovo movimento hardcore

Gli Scowl si distinguono per la capacità di mescolare le sonorità aggressive dell'hardcore con elementi più melodici e influenze indie-rock, creando un sound unico e riconoscibile. Questo approccio innovativo li ha posti al centro di un movimento hardcore californiano in pieno fermento, che cerca di ridefinire i confini del genere senza dimenticare le sue origini. Con l'uscita di Are We All Angels, gli Scowl sembrano pronti a consolidare il loro ruolo di protagonisti nella scena musicale internazionale. L'attesa per il 4 aprile 2025 è alta, e i fan non vedono l'ora di scoprire cosa la band ha in serbo per loro.