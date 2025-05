Luna Soul con l’album di debutto “First Move”, tra nostalgia disco e raffinatezze pop

Con First Move, il duo Luna Soul — formato dalla tedesca Lisa Michèle Lietz e lo spagnolo Jordi Arnau Rubio — firma un debutto che suona come un atto d’amore verso la musica fine Settanta / inizio Ottanta, ma con uno spirito profondamente attuale. Prodotto da quel genietto australiano di Joel Sarakula, questo album è un viaggio nostalgico e solare che mescola soul, funk, disco e pop con una delicatezza rara.

Un debutto che guarda al passato con occhi contemporanei

Lisa, originaria di Schwerin, ha studiato musicologia e imparato la chitarra da Ernst Ulrich Deuker, storico bassista della scena NDW (Neue Deutsche Welle). Jordi, nato a Barcellona, ha lasciato la Spagna da adolescente per danzare professionalmente in tutta Europa, portando nella sua scrittura influenze di blues, jazz e soul. Insieme, fondano Luna Soul nel 2019 e da allora portano la loro musica sui palchi della Germania, Franciae Spagna, e questo debutto discografico ne cattura l’energia raffinata e l’intimità emotiva.

Radici, influenze e un incontro creativo

L’album si apre con Grow, un brano soul-pop quasi soft rock che invita alla resilienza e alla scoperta di sé, seguit da No Way Home che ci accompagna sulla pista da ballo con una leggerezza disco e un’atmosfera spensierata che celebra la libertà e il piacere del momento.

1979 era il primo singolo e arriva al cuore mediterraneo del progetto: la chitarra spagnola è autentica e luminosa, evocando spiagge al tramonto e ricordi d’infanzia impressi su nastro. Lights Out e City Lights affondano ancora di più le radici nella nostalgia degli anni 70, tra groove urbani e malinconie luminose.

Hold On si apre con caldi accordi di synth si cui si aggiungono note di pianoforte, icon un sound che richiama i dancefloor in legno laccato di qualche yacht club europeo degli anni 80. Winterdance ci porta invece in atmosfere più lente, perfette per una serata d’inverno con armonie vellutate, mentre Obvious è funk-pop da ascoltare in piscina, con il sorriso sulle labbra e un bicchiere in mano.

Il viaggio sonoro di First Move

I due brani conclusivi, Just For Us Tonight e One More Night, racchiudono l’essenza del progetto: First Move è un disco che parla dell’attimo presente, di quelle scintille fugaci che accendono i legami umani, della bellezza dell’abbandonarsi — anche solo per una notte — a ciò che ci rende vivi. First Move è un lavoro curato, morbido e danzante. Per chi ama la disco con anima e il pop di spessore, questo debutto dei Luna Soul è una vera chicca che si posiziona tra la raffinatezza urbana di Young Gun Silver Fox,(non a caso sotto lo stessa etichetta) e l’eleganza glitterata di Sophie Ellis-Bextor. (Adaja Inira)