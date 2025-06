La cantante neo soul giapponese Nao Yoshiok con l’album Flow

In un panorama musicale spesso saturo di produzioni effimere, il ritorno della cantante Nao Yoshioka con il suo album Flow risuona come una boccata d’aria fresca nell’universo del soul contemporaneo. Dopo cinque anni di assenza, questa artista giapponese trasferitasi da sola a New York ci offre un’opera che trascende i confini geografici e musicali, il perfetto ponte tra due culture.

Un ritorno che attraversa i confini

L’impressionante percorso di Yoshioka l’ha portata sui prestigiosi palcoscenici del Blue Note di New York e del Jazz Cafe di Londra, nonché a importanti festival come il Java Jazz Festival in Asia e il Capital Jazz Fest negli Stati Uniti. Le sue esibizioni live, che hanno totalizzato oltre 3,4 milioni di visualizzazioni su YouTube, testimoniano il suo magnetismo scenico.

Flow: introspezione e rinascita in musica

Flow è un album nato da un periodo di intensa introspezione durante la pandemia, quando Yoshioka ha affrontato notevoli sfide personali e professionali e ha usato la musica come vettore per ritrovare luce e speranza. Brani come Feeling So Bright e Let It Flow incarnano perfettamente questa filosofia, offrendo agli ascoltatori sia conforto che ispirazione sopra un tappeto sonoro che fonde neo soul, jazz e r&b. L’album si avvale della partecipazione di artisti di spicco provenienti da Stati Uniti, Regno Unito, Paesi Bassi, Australia e Giappone – tra cui Devin Morrison, Takuya Kuroda, Reuben James, Jarreau Vandal e JAEL, con un team di ingegneri del suono d’élite, tra cui Qmillion, noto per il suo lavoro con Robert Glasper, e Sam Brawner, noto per le sue collaborazioni con Anderson .Paak.

Collaborazioni internazionali e sound d’élite

Rispetto all’uscita originale, l’edizione deluxe si arricchisce con l’aggiunta di un brano inedito e due remix che strizzano l’occhio all’elettronica. Il produttore tedesco Shuko, noto per le collaborazioni con Kanye West, infonde lo spirito del r&b anni 90 in Nobody Chase Me, mentre SWARVY da Los Angeles dá una svolta lo-fi alla ballata You Never Know. L’inedito If U Believe invece è in collaborazione con l’australiano MXXWLL, che unisce l’energia della dance con il sample di una canzone di 13 anni fa.

Un inno alla speranza universale

Flow è un luminoso inno alla fede nel futuro e alla collaborazione, e trascina l’ascoltatore in un’esperienza immersiva e universale che Nao Yoshioka ha condensato in 13 brani e 2 remix, disponibile ora anche in vinile grazie a questa ristampa deluxe! (La redazione)