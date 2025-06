Miley Cyrus firma un nuovo capitolo del pop internazionale con Something Beautiful

Il 30 maggio 2025 è uscito Something Beautiful, il nuovo album in studio di Miley Cyrus. Il disco segna un ulteriore passo in avanti nella nella carriera dell’artista americana, confermando il suo talento nel panorama pop contemporaneo e internazionale. L’album è disponibile in diverse edizioni, vedi qui.

13 brani inediti e produzione condivisa

Composto da 13 tracce inedite, Something Beautiful è stato prodotto da Miley Cyrus insieme a Shawn Everett. La copertina del disco ritrae la musicista statunitense fotografata da Glen Luchford mentre indossa un abito couture del 1997 firmato Thierry Mugler. La scelta dell’indumento richiama l’estetica e la narrazione visiva del progetto.

Il successo del singolo “Flowers”

Il singolo Flowers, contenuto nel precedente album Endless Summer Vacation (2022), ha superato i 4 miliardi di stream. La canzone ha raggiunto il primo posto della Billboard Hot 100 per otto settimane consecutive, segnando il miglior risultato di sempre per l’artista americana. Miley Cyrus in questa classifica e stabilendo un record di velocità di ascesa alla vetta negli ultimi dieci anni.

Una carriera costante e versatile

A oggi, con oltre 213 milioni di follower su Instagram e sei album arrivati alla posizione numero uno nelle classifiche statunitensi, Miley Cyrus è una delle figure più influenti della cultura pop contemporanea. Il suo album del 2013 Bangerz è stato nominato ai GRAMMY e ha ottenuto la certificazione triplo platino negli Stati Uniti. Nel 2020 ha pubblicato Plastic Hearts, il suo settimo album, che ha esordito al primo posto nella classifica Billboard Top Rock Albums. Questo lavoro ha portato Miley a diventare l’artista femminile con il maggior numero di debutti nella Top 10 della Billboard 200 nel XXI secolo. I brani dell’album sono stati ascoltati oltre 3 miliardi di volte in streaming.

Progetti recenti e collaborazioni

Negli ultimi anni Miley ha collaborato con The Kid Laroi nel remix del brano Without You, che ha raggiunto la vetta della Rock Chart di Billboard. L’artista ha partecipato inoltre all’album tributo The Metallica Blacklist, eseguendo una cover di Nothing Else Matters. Durante il 2021 ha calcato numerosi palchi in un tour che ha incluso una lunga serie di date in America Latina, davanti a oltre un milione di spettatori complessivi. Nel 2023, infine, ha pubblicato il singolo Used To Be Young, confermando una continuità artistica attiva e multiforme.

Impegno sociale

Parallelamente alla sua attività musicale, Miley Cyrus da anni è impegnata in ambito sociale, in particolare a favore della comunità LGBTQ+ e dei giovani in difficoltà. Attraverso la sua organizzazione no profit “The Happy Hippie Foundation”, porta avanti progetti a supporto delle persone senzatetto e delle comunità più vulnerabili. Ascolta il Easy Lover, singolo estratto dal nuovo album del 2025 intitolato Something Beautiful. (La redazione)