Bob Dylan: la playlist di Filosofia della canzone moderna

Nel suo ultimo libro-saggio del 2022, che segue Chronicles Vol. 1 del 2004 e dopo aver ricevuto il Premio Nobel per la Letteratura nel 2016, Bob Dylan riprende il filo del suo pensiero musicale attraverso 66 canzoni scritte da altri. Con The Philosophy of Modern Song (Feltrinelli, traduzione di Alessandro Carrera), Dylan esplora la natura della canzone popolare, la costruzione del verso, la “trappola delle rime facili”, il parallelismo tra bluegrass e heavy metal, offrendo una prosa dylaniana che è al contempo filosofica, poetica, ironica e umana

Le 66 canzoni scelte da Bob Dylan

Questa selezione di 66 brani rappresenta il cuore pulsante della filosofia della canzone moderna secondo Bob Dylan. Ogni pezzo racconta una storia unica, attraversando generi, epoche e stili che hanno influenzato profondamente la musica popolare.

01. Detroit City – Bobby Bare

02. Pump It Up – Elvis Costello & The Attractions

03. Without a Song – Perry Como

04. Take Me from This Garden of Evil – Jimmy Wages

05. There Stands the Glass – Webb Pierce

06. Willy the Wandering Gypsy and Me – Billy Joe Shaver

07. Tutti Frutti – Little Richard

08. Money Honey – Elvis Presley

09. My Generation – The Who

10. Jesse James – Harry McClintock

11. Poor Little Fool – Ricky Nelson

12. Pancho and Lefty – Willie Nelson & Merle Haggard

13. The Pretender – Jackson Browne

14. Mack the Knife – Bobby Darin

15. Whiffenpoof Song – Bing Crosby

16. You Don’t Know Me – Eddy Arnold

17. Ball of Confusion – The Temptations

18. Poison Love – Johnnie & Jack

19. Beyond the Sea – Bobby Darin

20. On the Road Again – Willie Nelson

21. If You Don’t Know Me By Now – Harold Melvin & the Blue Notes

22. The Little White Cloud That Cried – Johnnie Ray

23. El Paso – Marty Robbins

24. Nelly Was a Lady – Alvin Youngblood Hart (scrittura Stephen Foster , cover di Linda Russell )

, cover di ) 25. Cheaper to Keep Her – Johnnie Taylor

– 26. I Got a Woman – Ray Charles

27. CIA Man – The Fugs

28. On the Street Where You Live – Vic Damone

29. Truckin’ – Grateful Dead

30. Ruby, Are You Mad? – Osborne Brothers

31. Old Violin – Johnny Paycheck

32. Volare (Nel blu dipinto di blu) – Domenico Modugno

33. London Calling – The Clash

34. Your Cheatin’ Heart – Hank Williams

35. Blue Bayou – Roy Orbison

36. Midnight Rider – The Allman Brothers Band

37. Blue Suede Shoes – Carl Perkins

38. My Prayer – The Platters

39. Dirty Life and Times – Warren Zevon

40. Doesn’t Hurt Anymore – John Trudell

41. Key to the Highway – Little Walter

42. Everybody Cryin’ Mercy – Mose Allison

43. War – Edwin Starr

44. Big River – Johnny Cash & the Tennessee Two

45. Feel So Good – Sonny Burgess

46. Blue Moon – Dean Martin

47. Gypsies, Tramps & Thieves – Cher

48. Keep My Skillet Good and Greasy – Uncle Dave Macon

49. It’s All in the Game – Tommy Edwards

50. A Certain Girl – Ernie K‑Doe

51. I’ve Always Been Crazy – Waylon Jennings

52. Witchy Woman – Eagles

53. Big Boss Man – Jimmy Reed

54. Long Tall Sally – Little Richard

55. Old and Only in the Way – Charlie Poole

56. Black Magic Woman – Santana

57. By the Time I Get to Phoenix – Jimmy Webb

58. Come On‑A My House – Rosemary Clooney

59. Don’t Take Your Guns to Town – Johnny Cash

60. Come Rain or Come Shine – Judy Garland

61. Don’t Let Me Be Misunderstood – Nina Simone

62. Strangers in the Night – Frank Sinatra

63. Viva Las Vegas – Elvis Presley

64. Saturday Night at the Movies – The Drifters

65. Waist Deep in the Big Muddy – Pete Seeger

66. Where or When – Dion

Ascoltala la Playlist

Atlante della musica popolare: radici e contaminazioni

Nel suo viaggio attraverso le 66 canzoni di Filosofia della canzone moderna, Bob Dylan costruisce un vero e proprio atlante della musica popolare, tracciando percorsi che vanno dalle radici del folk ai margini dell’underground, attraversando generi, epoche e stili con lucidità e ironia. Tra i temi più ricorrenti c’è il richiamo ai primordi del folk e del country, dove il minimalismo bruciante di brani come Keep My Skillet Good and Greasy (1924) o Jesse James si affianca alla purezza melodica di Your Cheatin’ Heart di Hank Williams. Qui Dylan sottolinea come “il bluegrass sia l’altra faccia dell’heavy metal” (pag. 143).

Il potere delle grandi voci classiche

Non manca poi una riflessione sul potere delle grandi voci classiche, da Perry Como (Without a Song) a Bing Crosby (Whiffenpoof Song), portatori di un’eleganza vocale che, per Dylan, trascende la tecnica e diventa pathos, pura presenza scenica. Il rock’n’roll e la rivoluzione pop sono affrontati con energia e attenzione critica: Tutti Frutti, Money Honey, My Generation, Long Tall Sally diventano emblemi di una forza ritmica liberatoria. Dylan li analizza alla luce della “trappola delle rime facili” (pag. 78) e di come la musicalità del verso possa essere al tempo stesso geniale e pericolosa.

Crossover di generi e musica impegnata

In alcune canzoni emerge il crossover tra i generi: brani come Volare, Beyond the Sea o Mack the Knife superano le barriere stilistiche, reinventando standard popolari in chiave personale, elegante, spesso sofisticata. C’è spazio anche per la musica come specchio della società: in Ball of Confusion, War e Waist Deep in the Big Muddy, Dylan individua il potere della canzone nel denunciare, interrogare, scuotere le coscienze. Qui la musica si fa veicolo politico, spirituale, esistenziale. Ampio rilievo viene dato alle intersezioni tra mainstream e outsider. Dylan dedica spazio a figure marginali o dimenticate come The Fugs, John Trudell o Sonny Burgess, valorizzando la loro autenticità e la capacità di raccontare un’America sotterranea, più vera di quella patinata.

Riflessioni intime e personali

Infine, molte canzoni offrono spunti per riflessioni soggettive e intime. Brani come Dirty Life and Times, Doesn’t Hurt Anymore o By the Time I Get to Phoenix sono per Dylan specchi interiori che parlano di perdita, solitudine, ferite esistenziali. Il senso della distanza, l’amore mancato, il tempo che scorre: tutto questo affiora nelle pieghe emotive della musica.

La playlist di Dylan

Per facilitarne la fruizione, è disponibile su Spotify la playlist con tutte le 66 canzoni selezionate da Bob Dylan, nella sequenza esatta del libro “Filosofia della canzone moderna”. Buon ascolto. (La redazione)