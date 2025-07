Will Paquin con l’album di debutto Hahaha

Dopo anni di scrittura in solitudine e pubblicazioni sporadiche, Will Paquin rompe il silenzio con Hahaha, il suo primo album ufficiale in uscita il 12 settembre. Un progetto che segna un nuovo inizio per l’artista indie-rock di Boston, già noto per il successo virale del 2020 con Chandelier.

Un percorso lontano dai riflettori

Fino a oggi, Paquin ha coltivato il suo processo creativo lontano dai riflettori, preferendo ambienti intimi e personali come camere da letto e sedili posteriori. Anche dopo il boom di Chandelier – brano glitch-pop certificato disco d’oro con oltre 200 milioni di ascolti su Spotify – ha scelto la riservatezza, limitandosi a pochi singoli e due EP nel corso di cinque anni.

Hahaha: il suono di una porta che si apre

Il debutto sulla lunga distanza, Hahaha, rappresenta un cambiamento radicale. Interamente autoprodotto e frutto della collaborazione con William Levin, il disco è una dichiarazione d’intenti: grezzo, rumoroso, caotico ma vivo. È un album che si nutre di contrasti emotivi e tensioni sonore, in cui convivono potenziali hit indie-rock e momenti più introspettivi.

Tra i brani già pubblicati spiccano I Work So Hard, costruito su una bozza nata ai tempi delle scuole medie, e la title track Hahaha, pubblicata lo scorso mese. Il primo è un inno al cambiamento e alla produttività post-rottura, mentre il secondo è una vera e propria esplosione sonora, perfettamente in linea con il tono generale dell’album.

Influenze e collaborazioni

Il sound di Hahaha riflette una vasta gamma di influenze. Le melodie stratificate dei Beatles si intrecciano con l’urgenza ruvida dei Thee Oh Sees e di Ty Segall. Le sperimentazioni più recenti includono riferimenti a The Magic dei Deerhoof, al radicalismo dei Can e alla psichedelia pop dei Flaming Lips di Transmissions from the Satellite Heart. La produzione del disco è stata curata da Paquin e Levin, con il mix di Nathan Boddy (già al lavoro con James Blake e Nilüfer Yanya) e il mastering affidato a Mike Bozzi (già collaboratore di Kendrick Lamar e SZA).

Una risata condivisa

Il titolo Hahaha non è casuale: il disco è una celebrazione dell’energia collettiva, del caos vitale, di una risata che nasce solo quando si è davvero presenti, anche nel disordine emotivo. È rock viscerale e psichedelico, pensato per essere suonato ad alto volume, quasi un manifesto contro la riservatezza degli esordi.

Will Paquin presenterà il nuovo album anche dal vivo. L’artista sarà in Italia a novembre per due date:

21 novembre – Milano, Arci Bellezza

22 novembre – Bologna, Covo

Un nome ormai consolidato

Con numeri da record e una notorietà crescente nel circuito indie, Paquin si è già affermato come una delle voci più originali della scena contemporanea. Hahaha arriva come la naturale evoluzione di un percorso iniziato in sordina, ma destinato a lasciare il segno. (La redazione)