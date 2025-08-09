Cher pubblica “The Farewell Tour”

Il 26 settembre 2025 sarà una data importante per i fan di Cher. Per celebrare uno dei tour più iconici della storia della musica, l’artista pubblicherà per la prima volta in assoluto il suo album dal vivo The Farewell Tour in doppio vinile e in streaming. L’album sarà disponibile anche in una versione fisica esclusiva su doppio vinile rosa e viola, un pezzo da collezione che farà rivivere ai fan un momento fondamentale della sua carriera.

Un tour da record e una registrazione storica

Il Living Proof: The Farewell Tour, intrapreso nel 2002, ha visto Cher esibirsi in 325 spettacoli in tutto il mondo, guadagnandosi il Guinness World Record per il tour con il più alto incasso di un’artista femminile dell’epoca. La registrazione scelta per l’album immortala la tappa del 7 novembre 2002 all’American Airlines Arena di Miami, un’esibizione vibrante e memorabile.

Originariamente pubblicato su CD nel 2003, l’album include 18 brani e tre bonus track – “Save Up All Your Tears”, “We All Sleep Alone” e “Different Kind of Love Song” – precedentemente disponibili solo nello speciale film-concerto Live! The Farewell Tour, vincitore di premi agli Emmy Awards.

La tracklist

La scaletta di The Farewell Tour è un viaggio attraverso il repertorio dell’artista, includendo successi come “Believe”, “If I Could Turn Back Time”, “Just Like Jesse James” e “All I Really Want To Do”, il suo primo singolo di successo da solista nel 1965. L’album testimonia la versatilità e l’impatto di Cher nella musica pop, nel cinema e nello spettacolo dal vivo, offrendo ai fan una panoramica completa della sua eredità artistica. Per chi desidera aggiungere alla propria collezione questo pezzo di storia musicale, l’edizione esclusiva è disponibile qui su Amazon.

I Still Haven’t Found What I’m Looking For

Song for the Lonely

All or Nothing

I Found Someone

Bang Bang (My Baby Shot Me Down)

All I Really Want To Do

Half-Breed

Gypsys, Tramps & Thieves

Dark Lady

Take Me Home

The Way of Love

After All

Just Like Jesse James

Heart of Stone

The Shoop Shoop (It’s in His Kiss)

Strong Enough

If I Could Turn Back Time

Believe

Save Up All Your Tears*

We All Sleep Alone*

Different Kind of Love Song*

Conclusione

Con l’uscita di The Farewell Tour su vinile e piattaforme digitali, Cher non solo celebra un capitolo fondamentale della sua carriera, ma offre anche a nuove generazioni la possibilità di scoprire l’energia e l’emozione di un tour che ha fatto storia. Una pubblicazione che unisce memoria e novità, racchiudendo in un doppio vinile colorato la potenza di una delle performer più influenti di sempre. (La redazione)