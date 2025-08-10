Colapesce omaggia Arthur Russell nella notte di San Lorenzo. Ascolta la cover “Per l’ultima volta”

Nella notte di San Lorenzo, tra desideri affidati alle stelle cadenti, Colapesce pubblica una cover intensa e minimale di Arthur Russell, intitolata Per l’ultima volta. È un lavoro nato dal desiderio di celebrare uno dei musicisti che più hanno influenzato il cantautore siciliano, così come lui stesso scrive, trasformando un brano carico di intimità in un dono gratuito per il pubblico, disponibile su Bandcamp.

Arthur Russell, genio di un altro pop

Compositore, produttore e polistrumentista, Arthur Russell ha attraversato generi e identità sonore, dal minimalismo all’elettronica, sviluppando un’idea di pop unica e difficilmente incasellabile. Nonostante una carriera segnata da indecisioni e un successo mai pienamente raggiunto, la sua eredità ha ispirato artisti di ogni generazione, da Sufjan Stevens a James Blake. La sua musica, personale fino alla dissolvenza dell’autore stesso nelle sue canzoni, conserva una potenza narrativa che Colapesce ha scelto di rispettare senza addolcirne la crudezza.

Una registrazione familiare e spontanea

La cover è stata registrata in una casa sul mare, con mezzi semplici ma grande complicità familiare: al pianoforte lo zio, Tonino Urciullo, che visse a New York negli anni d’oro di Russell, mentre i piatti sono stati registrati dal padre Paolo. L’idea di reinterpretare il brano è nata da una sfida dell’amico e artista Giacomo Laser, anch’egli ammiratore di Russell, che ha spinto Colapesce a confrontarsi con un testo diretto e senza scampo.

Un regalo sotto le stelle

Per l’ultima volta non è solo un omaggio di Colapesce ad Arthur Russell, ma anche un gesto di condivisione in una notte simbolica. Tra il ricordo, l’arte e la famiglia, il musicista siciliano consegna un frammento di sé e della propria storia, invitando l’ascoltatore a lasciarsi trasportare dalla semplicità disarmante di un brano nato per restare. (La redazione)