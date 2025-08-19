Tutta colpa del rock: risate e riscatto a suon di musica

Tutta colpa del rock, diretto da Andrea Jublin, arriva al cinema il 28 agosto 2025. Una commedia con Lillo, Elio e un cast corale, che narra la storia di Bruno, ex rocker caduto in disgrazia, che in carcere fonda una band per riconquistare la figlia e ritrovare amicizia, speranza e riscatto attraverso la musica.
Arriverà nelle sale italiane il 28 agosto 2025 Tutta colpa del rock, commedia diretta da Andrea Jublin e distribuita da PiperFilm. Con un cast che unisce volti amati della comicità e della musica, il film propone una storia capace di mescolare leggerezza e profondità, giocando sul potere salvifico delle note e delle relazioni umane.
Il protagonista è Bruno, un ex chitarrista rock caduto in disgrazia, padre assente e bugiardo incallito, che dopo una serie di errori finisce dietro le sbarre. Proprio in prigione trova però l’occasione per rimettersi in gioco: formare una band con altri detenuti e tentare la scalata al Roma Rock Contest. In palio non solo un premio in denaro, ma la possibilità di mantenere una promessa fatta alla figlia: portarla negli Stati Uniti per un indimenticabile tour rock.
Attorno a Bruno si riuniscono personaggi diversissimi tra loro: Roberto, compagno di cella e padre premuroso; Osso, imponente ma fragile; il Professore, taciturno e riflessivo; Eva, batterista anticonvenzionale; e K Bone, ex-trapper che diventa la voce creativa del gruppo. Tra scontri, equivoci e momenti esilaranti, il carcere si trasforma in un laboratorio di amicizia e speranza.
Il film utilizza il linguaggio universale della musica come strumento di trasformazione. Quella che inizia come un’impresa impossibile diventa un percorso collettivo di crescita e rinascita, in cui le fragilità si trasformano in forza.
Tutta colpa del rock si presenta come una commedia dal ritmo vivace, che combina ironia e sentimento, grazie anche alla presenza di interpreti come Lillo Petrolo, Maurizio Lastrico, Elio e Carolina Crescentini. Un film che invita a credere nelle seconde possibilità e a lasciarsi trascinare dall’energia del rock, anche nei momenti più bui. (La redazione)
