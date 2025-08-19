Home Articoli Tutta colpa del rock: risate e riscatto a suon di musica
Articoli

Tutta colpa del rock: risate e riscatto a suon di musica

Tutta colpa del rock, diretto da Andrea Jublin, arriva al cinema il 28 agosto 2025. Una commedia con Lillo, Elio e un cast corale, che narra la storia di Bruno, ex rocker caduto in disgrazia, che in carcere fonda una band per riconquistare la figlia e ritrovare amicizia, speranza e riscatto attraverso la musica.

Pubblicato da
MUSICLETTER.IT
19 Agosto 2025

Tutta colpa del rock (press photo)

Arriverà nelle sale italiane il 28 agosto 2025 Tutta colpa del rock, commedia diretta da Andrea Jublin e distribuita da PiperFilm. Con un cast che unisce volti amati della comicità e della musica, il film propone una storia capace di mescolare leggerezza e profondità, giocando sul potere salvifico delle note e delle relazioni umane.

Una trama tra carcere e palco

Il protagonista è Bruno, un ex chitarrista rock caduto in disgrazia, padre assente e bugiardo incallito, che dopo una serie di errori finisce dietro le sbarre. Proprio in prigione trova però l’occasione per rimettersi in gioco: formare una band con altri detenuti e tentare la scalata al Roma Rock Contest. In palio non solo un premio in denaro, ma la possibilità di mantenere una promessa fatta alla figlia: portarla negli Stati Uniti per un indimenticabile tour rock.

Un gruppo improbabile ma autentico

Attorno a Bruno si riuniscono personaggi diversissimi tra loro: Roberto, compagno di cella e padre premuroso; Osso, imponente ma fragile; il Professore, taciturno e riflessivo; Eva, batterista anticonvenzionale; e K Bone, ex-trapper che diventa la voce creativa del gruppo. Tra scontri, equivoci e momenti esilaranti, il carcere si trasforma in un laboratorio di amicizia e speranza.

Il valore della musica

Il film utilizza il linguaggio universale della musica come strumento di trasformazione. Quella che inizia come un’impresa impossibile diventa un percorso collettivo di crescita e rinascita, in cui le fragilità si trasformano in forza.

Una commedia rock

Tutta colpa del rock si presenta come una commedia dal ritmo vivace, che combina ironia e sentimento, grazie anche alla presenza di interpreti come Lillo Petrolo, Maurizio Lastrico, Elio e Carolina Crescentini. Un film che invita a credere nelle seconde possibilità e a lasciarsi trascinare dall’energia del rock, anche nei momenti più bui. (La redazione)


Se vuoi segnalarci un errore o dirci qualcosa, scrivici a musicletter@gmail.com. Se invece ti piace quello che facciamo, clicca qui e supportaci con una piccola donazione via PayPal, oppure acquista su Amazon il nostro utile quaderno degli appunti o qualsiasi altro prodotto. Stessa cosa su AliExpress. Inoltre, puoi acquistare un qualsiasi biglietto su TicketOne. Infine puoi isciverti al nostro canale Telegram. Grazie

Daily Playlist - Weekly Playlist - Main Playlist - Random Album

✓ MUSICLETTER.IT © Tutti i diritti riservati - 19 Agosto 2025

MUSICLETTER.IT

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato e diretto dal 2005 da Luca D'Ambrosio

Condividi
Pubblicato da
MUSICLETTER.IT
19 Agosto 2025

Articoli recenti

Theme Time Radio Hour: il programma radiofonico di Bob Dylan. Ascolta tutti i podcast

19 Agosto 2025

Brian Eno: l’architetto del suono contemporaneo

19 Agosto 2025

Ascolta su Bandcamp un album (a caso) dalla selezione di Musicletter.it

19 Agosto 2025

Concerti e festival in Italia (calendario con date aggiornate)

19 Agosto 2025

20 album da avere assolutamente in CD o vinile

19 Agosto 2025

Iscriviti al canale Telegram di Musicletter.it

19 Agosto 2025