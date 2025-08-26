Musica per cani, 16 canzoni che celebrano l’amore tra uomo e cane

Se cercate un libro che vi faccia sorridere, commuovere e riflettere sul rapporto con i vostri amici a quattro zampe e sul loro amore incondizionato, «Musica per cani. Canzoni per il migliore amico dell'uomo» è sicuramente quello che fa per voi.
Musica per cani. Canzoni per il migliore amico dell’uomo è un libro di Luca D’Ambrosio che raccoglie sedici brani di artisti e generi diversi dedicati ai cani. Ogni canzone è accompagnata da una breve storia e il risultato finale è davvero godibile e commovente.
Le canzoni scelte da D’Ambrosio riescono a trasmettere l’amore, l’affetto e la gratitudine che gli esseri umani provano per i loro amici a quattro zampe. Sono brani che spaziano dal rock al pop, dal folk al blues, tutti interpretati da artisti di grande talento.
Il piccolo volume edito da Arcana è un vero e proprio omaggio al migliore amico dell’uomo, e riesce a far rivivere ai lettori emozioni davvero uniche. Musica per cani è consigliato a tutti quelli che amano i cani e che vogliono scoprire alcune delle canzoni più belle a loro dedicate.
Ecco alcuni dei brani più belli del libro:
Dunque, se cercate un libro ben scritto che vi faccia sorridere, commuovere e riflettere sul vostro rapporto con i cani e sul loro amore incondizionato, questo è sicuramente quello che fa per voi. (Sara Mago)
PS: il 26 agosto di ogni anno si celebra la giornata internazionale (o mondiale) del cane.
