Il ritorno dei Public Enemy: un nuovo album per scuotere le coscienze

Dopo una pausa di cinque anni, i Public Enemy tornano con un album esplosivo dal titolo Black Sky Over the Projects: Apartment 2025. Chuck D e Flavor Flav uniscono testi taglienti e beat mutevoli per affrontare temi come le ingiustizie sociali e le sparatorie scolastiche. Un ritorno potente per una delle voci più iconiche del rap politico mondiale.

MUSICLETTER.IT
26 Agosto 2025

Public Enemy (press photo)

Dopo cinque anni di silenzio discografico, Chuck D e Flavor Flav tornano sulla scena. Il nuovo, attesissimo album dei Public Enemy si intitola Black Sky Over the Projects: Apartment 2025. È un ritorno potente, che riafferma la missione del gruppo. Risvegliare le coscienze, denunciare le ingiustizie, spingere all’azione. Tutto questo con un suono duro, sempre in evoluzione, e testi che colpiscono dritto al cuore e alla mente.

Beats instabili, messaggi solidi

Il disco si apre con Siick, una diagnosi cruda dello stato della società. Da lì si snoda tra tracce che alternano energia esplosiva e momenti più riflessivi. La tensione narrativa resta sempre alta. Brani come Confusion (Here Come The Drums) e Fools Fool Fools (Dirty Drums Mixx) uniscono ritmi ruvidi e imprevedibili a liriche taglienti. Invece Sexegenarian Vape e Messy Hens sorprendono per ironia e intelligenza. L’apice arriva con “March Madness”, una denuncia feroce contro la follia delle sparatorie scolastiche negli Stati Uniti.

Lunga vita alla rivoluzione sonora

I Public Enemy hanno oltre 35 anni di carriera alle spalle. Hanno pubblicato 15 album in studio, sono entrati nella Rock and Roll Hall of Fame e hanno ricevuto un Grammy alla carriera. Nonostante tutto, non mostrano segni di stanchezza. Il nuovo album non è solo un ritorno: è l’ennesima dimostrazione che la loro voce è ancora indispensabile, forte e più attuale che mai.

Conclusione

I Public Enemy sono tornati con un nuovo album: Black Sky Over the Projects: Apartment 2025. Insieme al disco torna anche la loro inconfondibile miscela di verità scomode e suoni incendiari. La macchina rossa, nera e verde è di nuovo in marcia, pronta a ripulire la scena. (La redazione)

