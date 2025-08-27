La 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: un’edizione dalle grandi attese

La 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (27 agosto - 6 settembre 2025) presenta film italiani e internazionali, concorsi, sezioni Orizzonti e Giornate degli autori, restauri classici, cortometraggi e premi come Leone d’oro e Coppa Volpi, celebrando grandi registi e talenti emergenti.
La 82ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia si svolgerà al Lido dal 27 agosto al 6 settembre 2025, sotto la direzione di Alberto Barbera e con l’organizzazione della Biennale, presieduta da Pietrangelo Buttafuoco. La rassegna cinematografica, tra le più prestigiose al mondo, inaugurerà con La grazia di Paolo Sorrentino e si concluderà con Chien 51 di Cédric Jimenez, promettendo un programma ricco di opere internazionali e di momenti di riflessione sul cinema contemporaneo.
La giuria internazionale del Concorso principale sarà presieduta dal regista statunitense Alexander Payne, affiancato da personalità come Stéphane Brizé, Maura Delpero, Cristian Mungiu, Mohammad Rasoulof, Fernanda Torres e Zhao Tao.
Altre sezioni vedono presidenze di rilievo:
Le giurie rappresentano così una panoramica internazionale, con membri provenienti da Europa, America, Asia e Medio Oriente.
Il Concorso principale presenta una selezione eterogenea, comprendente film italiani come Duse di Pietro Marcello e Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi, oltre a produzioni internazionali come Bugonia di Yorgos Lanthimos e Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch. La varietà di generi e nazionalità riflette la vocazione internazionale della Mostra.
Opere di apertura e chiusura come La grazia e Chien 51 sottolineano il valore dei grandi registi contemporanei nella costruzione della rassegna.
La sezione Orizzonti esplora le nuove tendenze del cinema mondiale con film come Un anno di scuola di Laura Samani e Barrio triste di Stillz, includendo anche cortometraggi innovativi da diversi continenti.
La 22ª edizione delle Giornate degli autori propone titoli internazionali, tra cui Anoche conquisté Tebas (Spagna/Portogallo) e documentari d’autore come Pamjat’ (Paesi Bassi/Francia), valorizzando la creatività indipendente.
Alla 40ª edizione della Settimana internazionale della critica partecipano lungometraggi e cortometraggi, con focus su registi emergenti e opere sperimentali.
La sezione Venezia Classici presenterà restauri di capolavori come Kwaidan di Masaki Kobayashi e Lolita di Stanley Kubrick, accanto a documentari sul cinema contemporaneo come Elvira Notari – Oltre il silenzio.
Il programma speciale include film dedicati alla musica e cortometraggi innovativi come quelli della serie Miu Miu Women’s Tales, arricchendo l’offerta culturale della Mostra.
Le quattro giurie internazionali, insieme agli spettatori di Orizzonti Extra, assegneranno premi importanti come il Leone d’oro al miglior film, la Coppa Volpi per le interpretazioni maschile e femminile e il Leone del futuro – Premio Venezia opera prima.
Numerosi premi collaterali riconoscono meriti specifici in sceneggiatura, documentario, cortometraggio e innovazione tecnologica, confermando il ruolo della Mostra come piattaforma di visibilità globale.
Tra i riconoscimenti alla carriera, il Leone d’oro sarà conferito a Kim Novak e Werner Herzog, celebrando contributi eccezionali al cinema internazionale.
La 82ª Mostra di Venezia si presenta come un evento cinematografico di ampio respiro, capace di unire grandi nomi e nuove promesse, opere d’autore e cinema sperimentale. Con un programma ricco e diversificato, che spazia dal Concorso principale alle sezioni parallele e ai restauri classici, la rassegna conferma la sua posizione di riferimento nel panorama internazionale, offrendo un’occasione unica di incontro tra tradizione e innovazione nel mondo del cinema. (La redazione)
