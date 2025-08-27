La 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: un’edizione dalle grandi attese

La 82ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia si svolgerà al Lido dal 27 agosto al 6 settembre 2025, sotto la direzione di Alberto Barbera e con l’organizzazione della Biennale, presieduta da Pietrangelo Buttafuoco. La rassegna cinematografica, tra le più prestigiose al mondo, inaugurerà con La grazia di Paolo Sorrentino e si concluderà con Chien 51 di Cédric Jimenez, promettendo un programma ricco di opere internazionali e di momenti di riflessione sul cinema contemporaneo.

Giurie e presidenze

La giuria internazionale del Concorso principale sarà presieduta dal regista statunitense Alexander Payne, affiancato da personalità come Stéphane Brizé, Maura Delpero, Cristian Mungiu, Mohammad Rasoulof, Fernanda Torres e Zhao Tao.

Altre sezioni vedono presidenze di rilievo:

Orizzonti , con Julia Ducournau come presidente, include critici e registi da tutto il mondo.

, con Julia Ducournau come presidente, include critici e registi da tutto il mondo. Opere prime, con Charlotte Wells alla guida, valorizza nuovi talenti.

Le giurie rappresentano così una panoramica internazionale, con membri provenienti da Europa, America, Asia e Medio Oriente.

Il Concorso principale

Il Concorso principale presenta una selezione eterogenea, comprendente film italiani come Duse di Pietro Marcello e Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi, oltre a produzioni internazionali come Bugonia di Yorgos Lanthimos e Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch. La varietà di generi e nazionalità riflette la vocazione internazionale della Mostra.

Opere di apertura e chiusura come La grazia e Chien 51 sottolineano il valore dei grandi registi contemporanei nella costruzione della rassegna.

Sezioni parallele e autonome

Orizzonti

La sezione Orizzonti esplora le nuove tendenze del cinema mondiale con film come Un anno di scuola di Laura Samani e Barrio triste di Stillz, includendo anche cortometraggi innovativi da diversi continenti.

Giornate degli autori

La 22ª edizione delle Giornate degli autori propone titoli internazionali, tra cui Anoche conquisté Tebas (Spagna/Portogallo) e documentari d’autore come Pamjat’ (Paesi Bassi/Francia), valorizzando la creatività indipendente.

Settimana internazionale della critica

Alla 40ª edizione della Settimana internazionale della critica partecipano lungometraggi e cortometraggi, con focus su registi emergenti e opere sperimentali.

Venezia Classici e speciali

La sezione Venezia Classici presenterà restauri di capolavori come Kwaidan di Masaki Kobayashi e Lolita di Stanley Kubrick, accanto a documentari sul cinema contemporaneo come Elvira Notari – Oltre il silenzio.

Il programma speciale include film dedicati alla musica e cortometraggi innovativi come quelli della serie Miu Miu Women’s Tales, arricchendo l’offerta culturale della Mostra.

Premi e riconoscimenti

Le quattro giurie internazionali, insieme agli spettatori di Orizzonti Extra, assegneranno premi importanti come il Leone d’oro al miglior film, la Coppa Volpi per le interpretazioni maschile e femminile e il Leone del futuro – Premio Venezia opera prima.

Numerosi premi collaterali riconoscono meriti specifici in sceneggiatura, documentario, cortometraggio e innovazione tecnologica, confermando il ruolo della Mostra come piattaforma di visibilità globale.

Tra i riconoscimenti alla carriera, il Leone d’oro sarà conferito a Kim Novak e Werner Herzog, celebrando contributi eccezionali al cinema internazionale.

Conclusione

La 82ª Mostra di Venezia si presenta come un evento cinematografico di ampio respiro, capace di unire grandi nomi e nuove promesse, opere d’autore e cinema sperimentale. Con un programma ricco e diversificato, che spazia dal Concorso principale alle sezioni parallele e ai restauri classici, la rassegna conferma la sua posizione di riferimento nel panorama internazionale, offrendo un’occasione unica di incontro tra tradizione e innovazione nel mondo del cinema. (La redazione)