Home Articoli Taylor Swift annuncia The Life of a Showgirl
Articoli

Taylor Swift annuncia The Life of a Showgirl

Taylor Swift ha annunciato l’uscita del suo dodicesimo album in studio, “The Life of a Showgirl”, previsto per il 3 ottobre 2025. Con un’estetica ispirata al cabaret anni ’20 e ’30 e la collaborazione di Sabrina Carpenter nella title track, l’album promette sonorità pop dirette e immagini evocative.

Pubblicato da
MUSICLETTER.IT
27 Agosto 2025

Taylor Swift (screenshot)

Taylor Swift ha svelato ufficialmente su Instagram il suo dodicesimo album in studio, The Life of a Showgirl, annunciando la sua data di uscita il 3 ottobre 2025. La notizia è stata data dalla stessa artista americana durante la sua partecipazione al podcast New Heights, condotto dal fidanzato Travis Kelce e dal fratello Jason Kelce.

Una nuova era – estetica, musica e collaborazioni

Il progetto segna l’ingresso in una nuova fase creativa, caratterizzata da un’estetica cabaret anni ’20 e ’30, con predominanza del colore arancione che accompagna tutta la comunicazione visiva, dalla copertina allo styling promozionale. La copertina, opera di Mert Alas e Marcus Piggott, ritrae Swift mezza immersa in acqua, a sottolineare il contrasto tra lo show esteriore e la vita privata dietro le quinte. The Life of a Showgirl sarà composto da 12 tracce, una scelta simbolica che richiama il numero dell’album. Tra i brani più attesi figurano: The Fate of Ophelia (che omaggia il personaggio shakespeariano), Elizabeth Taylor, Father Figure (un omaggio a George Michael), Actually Romantic e Cancelled!

Il titolo dell’album è preso dal brano finale, The Life of a Showgirl, che vede la partecipazione speciale di Sabrina Carpenter, sua compagna di tour durante le tappe australiane. Sul fronte della produzione, Taylor Swift si riconnette ai suoi collaboratori storici pop: Max Martin e Shellback, responsabili di alcuni dei suoi più grandi successi, in un album mirato a sonorità “pop dirette e contagiose”, in netto contrasto con l’approccio introspettivo del precedente The Tortured Poets Department.

Cosa ci aspetta

Il 3 ottobre 2025 rappresenta dunque l’inizio di una nuova fase per Taylor Swift con un album che si preannuncia visivamente evocativo e musicalmente ritmico, e con lo scopo di raccontare tutta l’energia del dietro le quinte del suo Eras Tour. Con il contributo di Sabrina Carpenter, l’estetica vintage e la produzione focalizzata di Martin e Shellback, The Life of a Showgirl promette di essere uno dei lavori più effervescenti della carriera della Swift. (La redazione)

Se vuoi segnalarci un errore o dirci qualcosa, scrivici a musicletter@gmail.com. Se invece ti piace quello che facciamo, clicca qui e supportaci con una piccola donazione via PayPal, oppure acquista su Amazon il nostro utile quaderno degli appunti o qualsiasi altro prodotto. Stessa cosa su AliExpress. Inoltre, puoi consultare il nostro meteo. Infine puoi iscriverti al nostro canale Telegram. Grazie

Daily Playlist - Weekly Playlist - Main Playlist - Random Album

✓ MUSICLETTER.IT © Tutti i diritti riservati - 27 Agosto 2025

MUSICLETTER.IT

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato e diretto dal 2005 da Luca D'Ambrosio

Condividi
Pubblicato da
MUSICLETTER.IT
27 Agosto 2025

Articoli recenti

Crescita del mercato musicale nel primo semestre 2025

27 Agosto 2025

Tom Skinner con il nuovo album Kaleidoscopic Visions

27 Agosto 2025

La 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: un’edizione dalle grandi attese

27 Agosto 2025

Chantal Acda con il nuovo album The Whale, prodotto da Chris Eckman

27 Agosto 2025

Ascolta su Bandcamp un album (a caso) dalla selezione di Musicletter.it

26 Agosto 2025

Concerti e festival in Italia: calendario con date aggiornate oggi

26 Agosto 2025