Taylor Swift si conferma regina della musica globale

Taylor Swift continua a dominare le classifiche della discografia mondiale. L’IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) ha nominato la superstar statunitense Global Recording Artist del 2024, segnando la sua quinta vittoria in assoluto e la terza consecutiva. Questo riconoscimento celebra gli artisti con il maggior successo commerciale globale, considerando vendite fisiche, digitali e streaming.

Il trionfo di The Tortured Poets Department

L’undicesimo album in studio di Taylor Swift, The Tortured Poets Department, uscito nell’aprile 2024, ha conquistato le classifiche globali IFPI in tutte le categorie principali:

Global Album Chart

Global Vinyl Album Chart

Global Streaming Album Chart

Global Album Sales Chart

Con questi risultati, Swift consolida il suo dominio nel panorama musicale internazionale, confermandosi come l’artista più influente della sua generazione.

Il fenomeno The Eras Tour e l’impatto sulle classifiche

Il successo dell’artista è stato amplificato dal suo iconico The Eras Tour, che ha spinto il pubblico a riscoprire l’intero catalogo musicale della cantante. Questo si è riflesso nella IFPI Global Vinyl Album Chart 2024, dove ben cinque album di Swift sono rientrati nella Top 20:

1989 (Taylor’s Version) (2023)

Midnights (2022)

folklore (2020)

evermore (2020)

Lover (2019)

Questa straordinaria performance sottolinea l’incredibile fedeltà del fandom e la longevità della musica di Taylor Swift nel tempo.

Le nuove tendenze della musica globale

Mentre Swift domina le classifiche, il 2024 ha visto l’ascesa di nuovi artisti e tendenze musicali. Tra i protagonisti emergenti della Global Recording Artist Chart troviamo Zach Bryan e Sabrina Carpenter, entrambi nella Top 10 per la prima volta. Inoltre, la Global Streaming Album Chart ha visto l’affermazione di Noah Kahan, Benson Boone, Chappell Roan e Teddy Swims.

Parallelamente, il K-Pop si conferma un genere di grande impatto, con ENHYPEN, SEVENTEEN e Stray Kids nelle prime posizioni delle classifiche degli album globali. Anche il country ha guadagnato popolarità grazie agli exploit di Morgan Wallen, Zach Bryan e persino di Beyoncé, con il suo album COWBOY CARTER.

Il ritorno del vinile: un trend in crescita

La Global Vinyl Album Chart di IFPI offre un’interessante panoramica sulle preferenze degli amanti della musica in formato fisico. Il trend continua a favorire album di artisti contemporanei e femminili, con titoli come HIT ME HARD AND SOFT di Billie Eilish, The Rise and Fall of a Midwest Princess di Chappell Roan e BRAT di Charli XCX nelle posizioni di vertice.

Le classifiche IFPI 2024: Taylor Swift al comando

Top 20 IFPI Global Recording Artist Chart 2024

Taylor Swift Drake SEVENTEEN Billie Eilish Stray Kids Zach Bryan The Weeknd Eminem Kendrick Lamar Sabrina Carpenter

Top 20 IFPI Global Album Chart 2024

The Tortured Poets Department – Taylor Swift HIT ME HARD AND SOFT – Billie Eilish Short n’ Sweet – Sabrina Carpenter ROMANCE: UNTOLD – ENHYPEN SOS – SZA

Top 20 IFPI Global Vinyl Album Chart 2024

The Tortured Poets Department – Taylor Swift (2,220k copie) HIT ME HARD AND SOFT – Billie Eilish (612k copie) The Rise and Fall of a Midwest Princess – Chappell Roan (487k copie) Short n’ Sweet – Sabrina Carpenter (430k copie) 1989 (Taylor’s Version) – Taylor Swift (362k copie)

Regina della musica globale

Taylor Swift continua a scrivere la storia dell’industria musicale. La sua quinta vittoria come Global Recording Artist of the Year non è solo una conferma del suo talento, ma anche della sua capacità di evolversi, adattarsi e conquistare nuove generazioni di ascoltatori. Con The Tortured Poets Department in vetta a tutte le classifiche principali e The Eras Tour che continua a battere record, il 2024 si conferma un altro anno epocale per la superstar americana. (La redazione)