Emma-Jean Thackray con Weirdo, il nuovo album del 2025

Emma-Jean Thackray, una delle figure più innovative del nuovo jazz britannico, ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, Weirdo, prevista per il 25 aprile 2025. Il disco verrà pubblicato da Brownswood Recordings, l’etichetta che ospita alcuni dei più importanti nomi della scena jazz contemporanea come Yussef Dayes e i Kokoroko.

Un’esplorazione personale e stilistica

Weirdo è un’opera che affronta temi profondi come l’individualità, il dolore e la gratitudine. L’album nasce come una meditazione sulla neurodivergenza e la salute mentale, influenzato dalla perdita improvvisa del partner dell’artista nel gennaio 2023. Questo evento ha trasformato il progetto in un lavoro intimo e universale, capace di toccare corde emotive profonde.

Musicalmente, Weirdo si distingue per il suo eclettismo: un mix originale di jazz, grunge, pop, soul e p-funk che sfuma i confini tra i generi. Tra le influenze si possono riconoscere artisti come Meshell Ndegeocello, Kate Bush e i Nirvana. La presenza di collaborazioni con gli artisti americani Reggie Watts e Kassa Global nei brani “Black Hole” e “It’s Okay” aggiunge ulteriore varietà al progetto.

Una produzione interamente autoriale

L’intero album è stato composto, registrato, mixato, prodotto e arrangiato dalla stessa Emma-Jean Thackray nel suo appartamento di Londra, testimoniando la sua straordinaria versatilità musicale. Questa autonomia creativa ha permesso all’artista di realizzare un disco profondamente personale, in cui ogni elemento è il risultato della sua visione artistica.

Un percorso fuori dagli schemi

Nata nel West Yorkshire e cresciuta in una famiglia della classe operaia, Thackray ha intrapreso un percorso musicale atipico. Formata in ambito classico al Royal Welsh College of Music and Drama e al Trinity Laban Conservatoire, ha rapidamente sfidato le convenzioni, imponendosi con un sound innovativo e fuori dagli schemi. La sua carriera ha visto momenti chiave come l’EP autoprodotto Walrus (2016) e il pluripremiato album Yellow (2021), che hanno consolidato la sua posizione sulla scena musicale internazionale, portandola a esibirsi in contesti prestigiosi, dalla London Symphony Orchestra a Glastonbury.

Un passo avanti per il nuovo jazz britannico

Con Weirdo, Emma-Jean Thackray firma un’opera che non è solo un disco, ma una dichiarazione di resilienza e celebrazione dell’individualità. Il suo approccio rende accessibile il nuovo jazz inglese, sfumando i confini tra generi e proponendo un suono moderno e unico. Questo album rappresenta un ulteriore passo avanti nella sua carriera e conferma il suo ruolo di riferimento nella musica contemporanea. (La redazione)