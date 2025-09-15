Chantal Acda con il nuovo album The Whale, prodotto da Chris Eckman

Con The Whale, Chantal Acda inaugura una fase diversa del suo percorso artistico. La cantautrice olandese, belga d’adozione, ha scelto questa volta di realizzare un disco insieme alla band con cui condivide il palco da oltre dieci anni. Non più quindi una scrittura solitaria, ma un processo creativo collettivo, basato sulla fiducia reciproca e sulla sensibilità di ogni musicista. I brani nascono da un intreccio di esperienze e suggestioni, dando vita a un lavoro corale in cui testi e suoni raccontano storie condivise.

La carriera artistica

Prima di questa nuova direzione, Acda aveva intrapreso la carriera solista nel 2013 con Let Your Hands Be My Guide, prodotto da Nils Frahm e arricchito dalla partecipazione di artisti come Peter Broderick e Gyda Valtysdottir. Il disco, accolto positivamente dalla critica, ha segnato l’inizio di una serie di lavori che hanno definito il suo stile: The Sparkle in Our Flaws (2015), Bounce Back (2017) e Saturday Moon (2020). In ciascuno di essi, l’artista ha approfondito tematiche intime ed emotive, sperimentando soluzioni sonore sempre più ricercate. Negli anni, la sua voce delicata e intensa è diventata la cifra distintiva di una scrittura musicale sincera e coinvolgente.

Le sonorità di The Whale

Il nuovo album, prodotto da Chris Eckman dei Walkabouts, si distingue per una ricerca sonora che si apre a tonalità più ruvide e vicine al pop, senza rinunciare all’introspezione e all’emotività tipiche della cantautrice. La collaborazione con i musicisti della sua band introduce una ricchezza di sfumature che arricchisce la struttura dei brani e li rende più dinamici. L’insieme restituisce un’opera che porta con sé il segno di una maturità raggiunta attraverso la condivisione.

Prossimi concerti in Italia

Per presentare The Whale, Chantal Acda intraprenderà un tour che la porterà anche in Italia. I concerti sono previsti tra gennaio e febbraio 2026, offrendo al pubblico l’occasione di ascoltare dal vivo il nuovo lavoro e di scoprire l’evoluzione del suo linguaggio musicale.

Una nuova fase

Con The Whale, in uscita il 19 settembre 2025, Chantal Acda si apre a una dimensione collettiva che arricchisce la sua produzione artistica. Il passaggio dalla scrittura solitaria alla collaborazione con la propria band segna un capitolo importante nella sua carriera, proiettandola verso sonorità più ampie e condivise. Un percorso che unisce fedeltà alla propria sensibilità e desiderio di esplorare nuove possibilità espressive. (La redazione)