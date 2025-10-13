Italia-Israele a Udine: sicurezza massima e città blindata per la sfida mondiale

Udine si prepara a un martedì ad alta tensione. La città friulana sarà completamente blindata in vista della partita Italia-Israele, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Il match, in programma al Bluenergy Stadium, rappresenta un crocevia decisivo per gli Azzurri e un banco di prova anche per la macchina della sicurezza, chiamata a gestire un evento ad altissimo rischio.

Zona rossa intorno al Bluenergy Stadium

Da oggi è attiva la zona rossa che circonda lo stadio di Udine. Le misure, stabilite dal prefetto Domenico Lione, prevedono restrizioni progressivamente più severe fino al giorno del match. Transenne, varchi d’accesso controllati, metal detector e barriere di cemento saranno parte di un dispositivo che coinvolgerà forze di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Durante la giornata di martedì, sarà inoltre vietata la vendita e il consumo di alimenti e bevande in contenitori di vetro, ceramica o lattina, per ridurre ogni possibile rischio legato alla sicurezza pubblica.

Allerta sicurezza e manifestazione pro-Palestina

L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha assegnato all’incontro il livello di rischio 4, il massimo previsto, classificandolo come “ad altissimo rischio”. A preoccupare le autorità è la manifestazione dei sostenitori pro-Palestina, autorizzata nel pomeriggio di martedì, che potrebbe richiamare fino a 10.000 partecipanti nel centro storico. Secondo la Prefettura, il corteo potrebbe essere occasione di infiltrazioni di frange violente, con possibili ripercussioni sull’ordine pubblico. Le autorità hanno quindi predisposto un imponente piano di sorveglianza, con l’utilizzo di droni, unità cinofile e artificieri, sia all’interno che all’esterno dell’impianto.

Dispositivo di controllo e capienza ridotta

All’interno dello stadio, che ospiterà circa 5.000 spettatori su 25.000 posti disponibili, sono attive le procedure di sicurezza più rigide mai adottate in un evento sportivo recente. Tra il pubblico sono attesi 51 tifosi israeliani, mentre i controlli agli accessi saranno effettuati con tecnologie di ultima generazione per individuare eventuali minacce.

L’intera area sportiva sarà sotto monitoraggio costante, in un contesto dove ogni movimento sarà registrato e verificato dalle forze dell’ordine.

Gli scenari di qualificazione per gli Azzurri

La squadra guidata da Gattuso punta a consolidare il cammino verso i playoff di marzo. Il primo posto nel girone appare difficile da raggiungere, ma non impossibile. Per ottenere la qualificazione diretta ai Mondiali 2026, l’Italia deve vincere tutte le partite rimanenti, compresa quella contro la Norvegia, e sperare che quest’ultima non superi l’Estonia. In alternativa, servirebbe una serie di vittorie con largo scarto per recuperare la differenza reti, oggi penalizzante di 19 gol rispetto ai norvegesi. Un’impresa complessa, ma la squadra non intende arrendersi.

Probabili formazioni

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Esposito, Retegui.

Ct: Gattuso.

ISRAELE (5-4-1): D. Peretz; Dasa, E. Peretz, Baltaxa, Blorian, Revivo; Biton, Gloukh, Abu Fani, Solomon; Khalaili.

Ct: Shimon.

Dove e quando seguire la partita

L’incontro Italia-Israele si giocherà martedì 14 ottobre 2025 al Bluenergy Stadium di Udine, con calcio d’inizio alle 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e disponibile in streaming su Rai Play. Su Eurosport.it verrà proposta la diretta testuale, con pagelle, voti e approfondimenti dopo il fischio finale.

Conclusione: una partita ad alta tensione

Martedì sera Udine sarà il centro dell’attenzione nazionale. Sicurezza e sport si intrecciano in un contesto delicato, dove ogni dettaglio è stato pianificato per garantire il regolare svolgimento della gara.

Gli Azzurri scenderanno in campo con la consapevolezza di dover vincere per continuare a inseguire il sogno Mondiale, in una cornice che si preannuncia tanto tesa quanto decisiva. (La redazione)