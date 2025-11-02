Home Articoli Lael Neale porta in Italia il tour di Altogether Stranger
L’artista statunitense Lael Neale arriva in Italia per tre date del tour di Altogether Stranger, il nuovo album pubblicato con Sub Pop Records. Tra Roma, Milano e Torino, un viaggio sonoro che unisce elettronica primitiva, voce e poesia in un’esperienza intima e visionaria.

Pubblicato da
Redazione
2 Novembre 2025

Lael Neale (press photo)

L’artista statunitense Lael Neale, una delle voci più autentiche del panorama indie contemporaneo, arriva in Italia per tre date del suo tour europeo. Il nuovo album Altogether Stranger, pubblicato il 2 maggio 2025 da Sub Pop Records, segna un’evoluzione nel percorso creativo della cantautrice, che fonde lirismo, minimalismo e ricerca spirituale.

Un viaggio musicale tra introspezione e realtà

Nata in Virginia e residente a Los Angeles, Lael Neale ha costruito la propria identità artistica intrecciando drone pop minimale e lirismo visionario. La sua musica nasce dal contrasto tra solitudine e società, natura e tecnologia, città e campagna. In Altogether Stranger, l’artista espande questo universo, mantenendo una scrittura essenziale ma carica di significato. Le nove tracce dell’album offrono un dialogo costante tra luce e ombra, in un equilibrio di fragilità e consapevolezza. Ogni brano è un piccolo rito sonoro, un incontro tra la voce cristallina dell’artista e una produzione che lascia spazio al silenzio e alla riflessione.

La collaborazione con Guy Blakeslee e il linguaggio visivo

Accanto al produttore Guy Blakeslee, Neale costruisce un disco che intreccia rock da camera, ballate meditative e visioni psichedeliche.
Registrato nella quiete mattutina di Los Angeles, Altogether Stranger nasce da un lungo periodo di oscillazione tra isolamento rurale e caos urbano. L’album si accompagna a un film realizzato dalla stessa artista con una Sony Handycam, in cui una figura aliena osserva i frammenti del mondo contemporaneo. Questo progetto audiovisivo amplia la poetica di Neale, trasformando la musica in narrazione visiva e introspezione universale.

Le tre date italiane del tour europeo

Il tour di Lael Neale farà tappa in tre città italiane, portando sul palco un live intimo e magnetico in cui elettronica primitiva, voce e poesia si fondono in un’esperienza profonda:

  • Martedì 18 novembre 2025 – Roma, 30 Formiche
  • Mercoledì 19 novembre 2025 – Milano, Arci Bellezza
  • Giovedì 20 novembre 2025 – Torino, sPAZIO211

Dopo i precedenti Acquainted With Night (2021) e Star Eaters Delight (2023), che le hanno garantito tour sold out in capitali come Los Angeles, New York, Londra e Parigi, Neale torna in Italia per presentare il suo progetto più maturo e personale.

Un ritorno che unisce musica e visione

Con Altogether Stranger, Lael Neale firma un’opera che riflette la sua crescita artistica e umana. L’album rappresenta una ricerca di equilibrio tra semplicità e complessità, tra la concretezza del reale e l’astrazione poetica. Il tour italiano promette di essere un’esperienza immersiva, capace di trasformare il concerto in una forma di meditazione collettiva. (La redazione)

