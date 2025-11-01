Peppe Servillo porta in scena “Il fuoco che ti porti dentro” di Antonio Franchini al Teatro Palladium di Roma

Martedì 4 novembre 2025, alle ore 21, il Teatro Palladium di Roma ospita Il fuoco che ti porti dentro, testo di Antonio Franchini, con Peppe Servillo accompagnato alla chitarra da Cristiano Califano. Lo spettacolo è una produzione Flautissimo e Bellosguardo nell’ambito del Flautissimo Festival, diretto da Stefano Cioffi.

Il fuoco che ti porti dentro nasce dall’omonimo romanzo di Franchini, vincitore del Premio Campiello – Selezione Giuria dei Letterati, e porta in scena un intenso intreccio tra parola e musica, tra memoria e identità familiare.

Una storia tra commedia e tragedia

Il racconto teatrale segue la vita di Angela, donna dal carattere indomito e imprevedibile. Attraverso il linguaggio di Franchini, la figura di Angela diventa un simbolo complesso dell’Italia e delle sue contraddizioni, specchio di tensioni sociali, culturali e morali.

Peppe Servillo dà voce e corpo a questa protagonista, restituendole profondità e ironia. La sua interpretazione alterna momenti drammatici a passaggi più leggeri, con la chitarra di Cristiano Califano a fare da contrappunto musicale e narrativo.

Il risultato è una commistione di teatro, letteratura e musica che porta in scena la fragilità e la potenza delle relazioni umane, il conflitto generazionale e il mistero del legame tra madre e figlio.

Il romanzo di Antonio Franchini

Nel libro Il fuoco che ti porti dentro, Antonio Franchini indaga la complessità dell’animo umano. La figura di Angela rappresenta una donna segnata dalla storia e dalla propria interiorità, in bilico tra eccesso e malinconia.

L’autore costruisce un romanzo-memoir in cui la forma della commedia si intreccia alla sostanza della tragedia. Il ritmo narrativo si fa teatrale, alternando toni ossessivi e comici, in un linguaggio misurato ma intenso.

Il percorso di Peppe Servillo

Peppe Servillo, cantante, autore e attore, debutta nel 1980 con gli Avion Travel, con cui nel 2000 vince il Festival di Sanremo grazie al brano Sentimento. Parallelamente alla carriera musicale, intraprende un percorso teatrale e cinematografico di grande rilievo, lavorando con registi come Mimmo Calopresti, Francesco Bentivoglio e John Turturro.

A teatro è protagonista di progetti come Sconcerto, Le voci di dentro e La parola canta. Tra i suoi lavori discografici più noti figurano Danson Metropoli – Canzoni di Paolo Conte, Privè e il progetto con i Solis String Quartet, Spassiunatamente.

Nel 2023 è tornato in scena con Nevica sulla mia mano, spettacolo ispirato alla collaborazione tra Lucio Dalla e Roberto Roversi.

Il talento di Cristiano Califano

Cristiano Califano, diplomato in chitarra classica presso il Conservatorio di Avellino, è un musicista versatile capace di spaziare tra strumenti e generi diversi. La sua carriera lo ha portato a collaborare con Massimo Ranieri, Eugenio Bennato, Mauro Di Domenico e molti altri artisti di rilievo.

Accanto alla carriera artistica, Califano dedica grande attenzione all’insegnamento, promuovendo progetti educativi e musicali nelle scuole di Roma e Napoli.

Un racconto di emozioni e memoria

Il fuoco che ti porti dentro al Teatro Palladium si presenta come un evento unico nel panorama culturale romano. Peppe Servillo e Cristiano Califano, con la scrittura di Antonio Franchini, offrono al pubblico un viaggio intimo e potente, dove il linguaggio teatrale incontra la musica in un dialogo di emozioni e memoria. (La redazione)