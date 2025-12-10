Home ARTICOLI “La luce del nero” del Teatro Tascabile di Bergamo all’Università Tor Vergata di Roma
“La luce del nero” del Teatro Tascabile di Bergamo all’Università Tor Vergata di Roma

"La luce del nero (Azione teatrale per spazi aperti)" del Teatro Tascabile di Bergamo arriva all'Università Tor Vergata di Roma lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 18. Una performance a ingresso libero e gratuito che unisce poesia, danza fisica e suono per raccontare il dolore del presente attraverso luce, movimento e memoria, con testi da Esenin, Maiakovski e Hikmet.

10 Dicembre 2025

La luce del nero (ph. Federico Buscarino)

La luce del nero (Azione teatrale per spazi aperti) arriva all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata il 15 dicembre 2025, dalle ore 18.00 alle 19.00, nella piazzetta dell’ateneo di Lettere e Filosofia. Lo spettacolo, a ingresso gratuito, è organizzato da Sandro Carocci e Donatella Orecchia nell’ambito della lezione di Storia del teatro e dello spettacolo, in collaborazione con il DAMS dell’Università Roma Tre. L’appuntamento propone una riflessione fisica e poetica sul dolore del nostro tempo attraverso la creazione del Teatro tascabile di Bergamo.

Un’esperienza teatrale radicata nel presente

Lo spettacolo mette al centro un tema comune e immediato: la percezione di un mondo che vive una sofferenza difficile da sostenere. L’azione scenica, costruita come una danza fisica e a-religiosa, segue il percorso di un uomo che incontra figure d’ombra sospese sui trampoli, portatrici di piccole luci fragili. Un passaggio cruciale è la relazione tra vivi e morti, che si intrecciano in una danza capace di illuminare emozioni di dolore, rabbia e speranza.

Versi, suono e movimento

I testi utilizzati sono frammenti poetici tratti da Esenin, Maiakovski e Hikmet, autori che hanno attraversato tensioni storiche profonde. Il cuore sonoro della performance è il Bolero di Ravel, origine di un’idea concepita nel 2005 da Renzo Vescovi. Le azioni delle figure sui trampoli richiamano la coreografia di Maurice Béjart, i Mouvements di Gurdjeff e forme di preghiera fisica che includono mandala, uroboro, dervisci rotanti, dhikr e candomblé. L’insieme costruisce un ritmo crescente che guida il pubblico in un percorso meditativo e corporeo.

La creazione del Teatro tascabile di Bergamo

La performance, diretta da Tiziana Barbiero, è realizzata dal TTB – Teatro tascabile di Bergamo, con consulenze di Mirella Schino e un ampio gruppo di interpreti: Alessia Baldassari, Ruben Manenti, Simone Noris, Alessandro Paganoni, Alessandro Rigoletti, Clara Rigoletti, Caterina Scotti, Marta Suardi, Stefano Ulivieri. Il progetto sonoro è curato da Clara Rigoletti, i lampioncini sono opere dell’artista bergamasca Barbara Ventura, mentre luci e suono sono affidati rispettivamente a Pietro Bailo e Fabio Vignaroli. La performance ha una durata di trenta minuti. Il TTB dedica il lavoro a Ludovico Muratori, storico maestro sui trampoli, che è stato attore del gruppo per molti anni, fino al 1982.

La storia e la visione del TTB

Fondato nel 1973 da Renzo Vescovi e da un gruppo di giovani attori, il TTB è tra i teatri-laboratorio più longevi a livello internazionale. La struttura unisce creazione scenica e ricerca, secondo un modello simile alle botteghe rinascimentali, dove generazioni diverse collaborano in modo continuativo. Il doppio nome, Teatro tascabile di Bergamo – Accademia delle Forme Sceniche, esprime una duplice identità: da un lato la produzione di spettacoli, dall’altro un’intensa attività di studio, pedagogia e dialogo interculturale.

Nel corso degli anni il TTB ha portato i suoi lavori in festival nazionali e internazionali, ha instaurato collaborazioni, organizzato rassegne e contribuito alla vita culturale di Bergamo, che ne ha riconosciuto il valore con una Medaglia d’oro e una Civica Benemerenza. Dal 1996 la sua sede è il Monastero del Carmine, luogo al centro di un progetto di recupero avviato attraverso un Partenariato Speciale Pubblico Privato, primo in Italia nel suo genere. Dal 2011 il TTB è una Cooperativa Sociale ONLUS, coerente con la propria vocazione artistico-sociale.

L’appuntamento romano

L’appuntamento per gli studenti (e non solo) dell’Università Tor Vergata di Roma con lo spettacolo La luce del nero del Teatro Tascabile di Bergamo , organizzato all’interno della lezione di Storia del Teatro e dello Spettacolo da Sandro Carocci e Donatella Orecchia, è per lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 18 presso la piazzetta dell’Ateneo di Lettere e Filosofia. Per conoscere invece tutti gli eventi in programma, è possibile consultare il calendario pubblico del TTB disponibile al seguente link.

La luce del nero (trailer)

La luce del nero offre allo spettatore un’esperienza teatrale costruita su poesia, movimento e ascolto del presente. In uno spazio aperto, il TTB porta un atto scenico che unisce memoria, tecnica e meditazione, trasformando il dolore contemporaneo in una forma artistica collettiva e condivisa. (La redazione)

