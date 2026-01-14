Serie A, recuperi 16ª giornata: Inter-Lecce, Verona-Bologna, Como-Milan e Napoli-Parma tra statistiche e precedenti

La Serie A torna protagonista con i recuperi della 16ª giornata, rinviata per la Supercoppa Italiana. Tra il 14 e il 15 gennaio il campionato completerà il quadro del turno, eliminando gli asterischi dalla classifica. In programma quattro partite decisive, con incroci che raccontano tradizioni, numeri e momenti di forma molto diversi.

Inter-Lecce: tradizione nettamente nerazzurra

L’Inter affronta il Lecce forte di una storia recente estremamente favorevole. Sei vittorie consecutive in campionato, sempre con almeno due reti segnate, raccontano una supremazia chiara. A questo si aggiungono cinque clean sheet consecutivi, dato che sottolinea anche la solidità difensiva.

A San Siro i numeri sono ancora più netti: l’Inter ha vinto il 95% delle partite casalinghe di Serie A contro il Lecce, con 18 successi su 19. I salentini arrivano inoltre da cinque sconfitte senza gol contro squadre prime in classifica, comprese due recenti battute d’arresto proprio contro i nerazzurri.

Verona-Bologna: equilibrio storico e momento delicato

Il Bologna arriva alla sfida con l’Hellas Verona in una fase complicata. Sono sette le partite consecutive senza vittorie in Serie A, nonostante una tradizione recente in miglioramento, con due successi nelle ultime tre gare contro i veneti.

Il Bentegodi, però, resta un campo ostico. Il Verona è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei partite casalinghe contro il Bologna, con due vittorie e tre pareggi. L’unica eccezione è la gara più recente, persa 1-2 lo scorso 9 marzo, che rappresenta un precedente ancora vivo nella memoria.

Como-Milan: imbattibilità rossonera e forza lariana in casa

Il Milan arriva a Como con una lunga serie positiva alle spalle. I rossoneri sono imbattuti da 13 confronti di Serie A contro il Como, con otto vittorie e cinque pareggi, e hanno vinto le ultime quattro sfide. I lariani non superano il Milan dal 1985.

Al Sinigaglia, però, il Como ha costruito un rendimento molto solido. È ancora imbattuto in campionato, con cinque vittorie e quattro pareggi, senza mai subire più di un gol. Il Milan conta una sola sconfitta dopo 19 gare ed è la squadra che ha raccolto più punti con reti segnate dal 90’ in poi. Anche il Como si conferma pericoloso nel finale, con otto gol nell’ultimo quarto d’ora e 15 reti dal 61’ in avanti.

Napoli-Parma: solidità interna e rendimento esterno

Il Napoli affronta il Parma forte di una striscia positiva di quattro gare senza sconfitte negli scontri diretti e va a caccia del quinto risultato utile consecutivo, traguardo mai raggiunto finora. Al Maradona ha vinto quattro delle ultime cinque partite contro i ducali ed è reduce da 19 gare casalinghe di Serie A senza sconfitte.

Il Parma, però, arriva con buoni numeri in trasferta. Tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro gare esterne, sempre con gol segnati, raccontano una squadra capace di colpire lontano da casa. Tra i protagonisti attesi figurano McTominay, a segno tre volte nelle ultime due partite, ed Elmas, già a segno due volte in carriera contro il Parma.

Programmazione dei recuperi della 16ª giornata

Mercoledì 14 gennaio

Napoli-Parma ore 18:30

Inter-Lecce ore 20:45

Giovedì 15 gennaio

Verona-Bologna ore 18:30

Como-Milan ore 20:45

Conclusione

I recuperi della 16ª giornata rappresentano un passaggio chiave per la Serie A, tra tradizioni consolidate, momenti delicati e numeri che raccontano molto più di una semplice partita. Due giorni intensi che completeranno il turno e offriranno indicazioni importanti sul cammino delle squadre coinvolte. (La redazione)

