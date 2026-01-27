Home ARTICOLI Butter Funk Family: nuovo EP Facts e tour in Italia a febbraio tra funk e groove
Butter Funk Family: nuovo EP Facts e tour in Italia a febbraio tra funk e groove

I Butter Funk Family non sono una band ma un manifesto funk guidato da Printz Board. Il nuovo EP Facts è groove militante, sudore e fiati caldi, in uscita anche in vinile. A febbraio 2026 tour europeo con 5 date in Italia tra Roma, Bologna, Milano e Savona.

27 Gennaio 2026

Butter Funk Family (press photo)

Butter Funk Family non sono una band, sono un’uscita di sicurezza nel palazzo in fiamme del pop contemporaneo. Alla guida c’è il produttore Printz Board, due Grammy in tasca e una carriera passata a sabotare il mainstream dall’interno: Black Eyed PeasKaty PerryMark RonsonCeeLo GreenFergieJohn Legend e mezzo Olimpo della musica globale. Uno che potrebbe vivere di rendita e invece sceglie il collettivo, il funk come linguaggio primario e l’idea sovversiva che il groove, se fatto bene, sia ancora una cosa pericolosa.

Il funk come via di fuga

Il nuovo EP Facts dei Butter Funk Family è quel tipo di disco che ti guarda storto se provi ad ascoltarlo seduto. E infatti l’invito è di ascoltarlo ballando, in una delle 5 date in Italia di un tour europeo della durata un mese a Febbraio, con tappe a Roma (6/2, Alcazar), Bologna (7/2, Sghetto), Milano (8/2 al Biko e di nuovo l’1/3 al Nidaba) e Savona (14/2, Raindogs). Assieme al collettivo anche Alana Hil, voce soul nuova ma già centrale, che aggiunge carne emotiva a uno show costruito su anni di tour e litri di funk condiviso.

Un EP che non si ascolta da seduti

I brani del EP scorrono come un manifesto danzabile: Kootsy Mootsy ti aggancia ai fianchi con un sorriso storto,  tra umidità da bayou e groove che sanno di strada più che di cartolina. Love Power predica bene e balla meglio, mentre Pussy Pit sfodera un immaginario cinematografico che sembra Shaft diretto da Spike Lee sotto acido. Facts, la title track, è un promemoria poco gentile: la resilienza non è un hashtag, è una questione di ritmo e schiena dritta. Il tutto suona caldo, con fiati che mordono e una band che sa esattamente da dove viene e perché è ancora qui.

Fatti, non parole

Facts esce in vinile – perché ovviamente sì – e in doppio CD con l’EP precedente Downtown, come a dire che la memoria conta quanto il presente. I Butter Funk Family non promettono di salvare il mondo, ma di farlo ballare mentre va a fuoco, che è una posizione onesta e pure elegante. Fatti, non parole: se diffidate delle band che non sudano, segnatevi le date e fatevi trovare sotto al palco. (Adaja Inira)

Prossime date

Venerdì 6 Febbraio 2026 – Alcazar – Roma
​Sabato 7 Febbraio 2026 – Sghetto – Bologna
​Domenica 8 Febbraio 2026 – Biko – Milano
​Sabato 14 Febbraio 2026 – Raindogs – Savona
Domenica 1 Marzo 2026 – Nidaba – Milano

