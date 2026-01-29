Bruce Springsteen: Streets of Minneapolis, la protesta contro il “terrore di Stato”

Bruce Springsteen ha scritto e pubblicato in pochi giorni Streets of Minneapolis, una canzone di protesta contro quello che definisce “terrore di stato” durante le operazioni dell’agenzia federale ICE a Minneapolis. Nel testo si parla della morte di Alex Pretti e Renee Good durante gli scontri legati a tali operazioni, eventi che hanno provocato proteste e critiche all’azione degli agenti federali nella città.

La musica come protesta

Bruce Springsteen ha scelto la musica come risposta immediata agli eventi che hanno scosso Minneapolis. In una dichiarazione diretta e senza filtri, il Boss spiega la genesi del brano e ne chiarisce il significato politico e umano, dedicandolo alla città, agli immigrati innocenti e alla memoria di Alex Pretti e Renee Good.

Le parole di Springsteen

«Ho scritto questa canzone sabato, l’ho registrata ieri e l’ho pubblicata per voi oggi in risposta al terrore di Stato che si è abbattuto sulla città di Minneapolis. È dedicata al popolo di Minneapolis, ai nostri innocenti vicini immigrati e in memoria di Alex Pretti e Renee Good. Rimanete liberi, Bruce Springsteen»

Contro il terrore di Stato

Ancora una volta Springsteen riafferma il ruolo dell’arte come atto di testimonianza e resistenza. La sua dedica a Minneapolis non è solo un gesto simbolico, ma una presa di posizione chiara contro ogni forma di violenza istituzionale, nel segno della libertà e della memoria. Contro il terrore di Stato. (La redazione)