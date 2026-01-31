Cervello e musica: cosa accade nella mente quando ascoltiamo e suoniamo

Che cosa succede nel cervello quando ascoltiamo musica o la suoniamo? Perché un ritmo induce il movimento, una melodia suscita emozioni e una canzone può riattivare ricordi lontani? A queste domande risponde Cervello in musica. Che cosa ci dicono psicologia e neuroscienze, il nuovo libro di Laura Ferreri e Carlotta Lega, pubblicato da Carocci. Il volume propone un percorso scientifico e accessibile per comprendere come la musica venga percepita, elaborata e prodotta dalla mente umana.

La percezione musicale tra psicologia e neuroscienze

Il libro accompagna il lettore in un viaggio tra psicologia e neuroscienze, con l’obiettivo di spiegare come il cervello interpreta i suoni musicali. Viene analizzato il funzionamento del cervello che ascolta, chiarendo in che modo ritmo, melodia e struttura musicale vengano elaborati dai circuiti neurali. L’approccio è scientificamente rigoroso, ma presentato in modo chiaro, rendendo comprensibili processi complessi legati all’esperienza musicale.

Dal cervello che ascolta al cervello che suona

Un’attenzione particolare è dedicata al cervello che suona, mettendo in evidenza le differenze e le connessioni rispetto a quello che ascolta. Il volume esplora come la produzione musicale coinvolga specifici meccanismi cognitivi e neurali, mostrando come l’attività musicale non sia solo un’esperienza estetica, ma un processo che modella i circuiti del cervello. La musica emerge così come un fenomeno attivo, capace di influenzare profondamente il funzionamento mentale.

Training musicale, cognizione e applicazioni

Il testo affronta anche gli effetti del training musicale sulla cognizione, illustrando come la pratica musicale possa incidere sulle capacità cognitive. Vengono inoltre considerate le applicazioni in ambito educativo e clinico, evidenziando il valore della musica come strumento di studio e intervento. Questi aspetti completano una visione ampia e integrata del rapporto tra musica e mente.

Conclusione

Cervello in musica. Che cosa ci dicono psicologia e neuroscienze racconta in modo chiaro, coinvolgente e scientificamente fondato uno dei fenomeni più universali e misteriosi dell’esperienza umana. Scritto da Laura Ferreri, neuroscienziata cognitiva e docente di Psicologia della musica all’Università di Pavia, e da Carlotta Lega, neuroscienziata cognitiva e docente di Neuroscienze della musica nella stessa università, il volume rappresenta un punto di riferimento per comprendere come la musica interagisca con il cervello umano. (La redazione)

