Lenin, il nuovo libro di Guido Carpi tra biografia e storia russa

La figura di Lenin torna al centro del dibattito storico e culturale con un nuovo volume firmato da Guido Carpi e pubblicato da Salerno Editrice. Il libro propone un profilo rigoroso che intreccia in modo inscindibile la biografia del leader bolscevico con i destini della Russia, restituendo una lettura ampia e articolata della sua azione politica e della sua visione storica.

Un ritratto che unisce biografia e storia

Nel volume Lenin, la vita del rivoluzionario viene analizzata come parte integrante di un processo storico più vasto. La biografia personale si fonde con l’evoluzione politica e sociale della Russia, offrendo una chiave di lettura che supera il semplice racconto cronologico. Il libro mostra come le scelte del leader bolscevico siano state costantemente legate ai mutamenti profondi del Paese.

Strategia, politica e tensione utopica

Accanto all’immagine del politico esperto e del tattico navigato, emerge con forza la capacità strategica di Lenin. Questa visione di lungo periodo nasce da una carica utopistica senza confini, che ha inciso in modo decisivo sulla storia di un popolo. Il volume mette in luce come tale tensione ideale abbia orientato scelte, alleanze e rotture, segnando una svolta irreversibile nel percorso russo.

Un lavoro che conclude dieci anni di ricerca

Il libro si configura come il coronamento di un arco decennale di studi e pubblicazioni di Guido Carpi. L’obiettivo è inserire le singole tappe biografiche e i nodi centrali del pensiero di Lenin in un contesto storico ampio, capace di restituire la complessità del leader bolscevico senza semplificazioni.

L’autore e il suo percorso accademico

Guido Carpi insegna Letteratura russa all’Università di Napoli “L’Orientale”. Con Carocci ha pubblicato Storia della letteratura russa, Russia 1917: Un anno rivoluzionario e una prima versione ridotta della biografia di Lenin. Questo nuovo volume rappresenta una sintesi matura e approfondita del suo percorso di ricerca.

Conclusione

Il libro Lenin di Guido Carpi, edito da Salerno Editrice, si propone come un profilo storico completo, capace di collegare l’esperienza individuale del leader bolscevico ai grandi processi della storia russa. Un’opera che mira a restituire complessità, contesto e profondità a una figura centrale del Novecento. (La redazione)

Disponibile anche su Amazon