L’altra modernità. De Chirico, Savinio e l’arte metafisica è il nuovo libro di Paolo Baldacci, edito da Carocci, che offre una lettura completa della pittura metafisica italiana. Il volume documenta l’opera di Giorgio de Chirico e Alberto Savinio, analizzandone il contributo unico alla rivoluzione artistica del XX secolo e chiarendo la loro reale figura storica e artistica.

Disponibile anche su Amazon

La metafisica italiana tra malintesi e riconoscimento internazionale

La metafisica di de Chirico e Savinio rappresenta il maggiore apporto italiano all’arte del Novecento, ma è stata spesso oggetto di fraintendimenti. In Italia fu considerata un linguaggio estraneo e destabilizzante, mentre in Francia venne reinterpretata come base del Surrealismo. Solo in America ha raggiunto grande successo, per poi ripercuotersi in Italia, dove solo recentemente è stata rivalutata nella sua interezza.

Riscoperta e valorizzazione dagli studiosi contemporanei

Negli ultimi quarant’anni, un gruppo di studiosi ha recuperato il vero volto della metafisica, mostrando le sue origini nella crisi tardo romantica. Questo movimento artistico è una delle prime e più profonde espressioni del pensiero moderno, caratterizzato da un aspetto bifronte che riflette la complessità della cultura e della società del tempo. Il libro di Baldacci, basato su documentazione oggettiva e vasta, permette di comprendere con chiarezza questo percorso.

Paolo Baldacci e la ricostruzione di De Chirico

Paolo Baldacci, esperto di storia dell’arte moderna italiana, ha dedicato oltre quarant’anni di ricerca a de Chirico, Savinio e alla pittura metafisica. Attraverso l’Archivio dell’Arte Metafisica, Baldacci ricostruisce l’immagine reale di De Chirico come artista e uomo, genio e vittima, cancellando la visione falsa, retorica e moralistica che era stata diffusa. Il volume raccoglie anche la bibliografia e le attività espositive dell’autore sull’argomento.

Un viaggio documentato nell’arte metafisica

“L’altra modernità” racconta la vera storia di una delle esperienze artistiche più solitarie ed esaltanti del XX secolo, sviluppatasi tra Milano, Firenze e Parigi negli anni prima della Grande Guerra. Il libro restituisce al lettore la complessità e la grandezza della metafisica italiana, confermandone la rilevanza e la capacità di parlare ancora ai contemporanei. (La redazione)

Disponibile anche su Amazon