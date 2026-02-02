Scopri “L’altra modernità” di Paolo Baldacci, il libro che racconta la vera storia della metafisica italiana, da De Chirico e Savinio alle origini del Surrealismo, basato su oltre quarant’anni di ricerca e documentazione oggettiva.
L’altra modernità. De Chirico, Savinio e l’arte metafisica è il nuovo libro di Paolo Baldacci, edito da Carocci, che offre una lettura completa della pittura metafisica italiana. Il volume documenta l’opera di Giorgio de Chirico e Alberto Savinio, analizzandone il contributo unico alla rivoluzione artistica del XX secolo e chiarendo la loro reale figura storica e artistica.
La metafisica di de Chirico e Savinio rappresenta il maggiore apporto italiano all’arte del Novecento, ma è stata spesso oggetto di fraintendimenti. In Italia fu considerata un linguaggio estraneo e destabilizzante, mentre in Francia venne reinterpretata come base del Surrealismo. Solo in America ha raggiunto grande successo, per poi ripercuotersi in Italia, dove solo recentemente è stata rivalutata nella sua interezza.
Negli ultimi quarant’anni, un gruppo di studiosi ha recuperato il vero volto della metafisica, mostrando le sue origini nella crisi tardo romantica. Questo movimento artistico è una delle prime e più profonde espressioni del pensiero moderno, caratterizzato da un aspetto bifronte che riflette la complessità della cultura e della società del tempo. Il libro di Baldacci, basato su documentazione oggettiva e vasta, permette di comprendere con chiarezza questo percorso.
Paolo Baldacci, esperto di storia dell’arte moderna italiana, ha dedicato oltre quarant’anni di ricerca a de Chirico, Savinio e alla pittura metafisica. Attraverso l’Archivio dell’Arte Metafisica, Baldacci ricostruisce l’immagine reale di De Chirico come artista e uomo, genio e vittima, cancellando la visione falsa, retorica e moralistica che era stata diffusa. Il volume raccoglie anche la bibliografia e le attività espositive dell’autore sull’argomento.
“L’altra modernità” racconta la vera storia di una delle esperienze artistiche più solitarie ed esaltanti del XX secolo, sviluppatasi tra Milano, Firenze e Parigi negli anni prima della Grande Guerra. Il libro restituisce al lettore la complessità e la grandezza della metafisica italiana, confermandone la rilevanza e la capacità di parlare ancora ai contemporanei. (La redazione)
