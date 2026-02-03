Mazzariello tra le Nuove Proposte di Sanremo 2026

Manifestazione d’amore è il brano con cui Mazzariello ha conquistato la giuria ad Area Sanremo, ottenendo ufficialmente un posto tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. Un traguardo che rappresenta un passaggio centrale nel percorso artistico del cantautore, costruito negli anni attraverso una scrittura personale e una costante attività discografica e live.

Chi è Mazzariello

Mazzariello è il cognome di Antonio dal quale il musicista non si è mai separato. La sua scrittura prende forma principalmente dalla chitarra, talvolta dal pianoforte, ma è dalle parole che nasce il nucleo della sua ricerca artistica. Dopo i primi brani pubblicati nel 2021, con Pubblicità Progresso ottiene la copertina di Scuola Indie di Spotify, ponendo le basi per affermarsi come uno dei giovani cantautori più promettenti del panorama emergente italiano.

Il percorso discografico e i live

Nel 2022 entra nel roster di Futura Dischi, celebrazione accompagnata dall’inserimento nella colonna sonora di Summertime 3, serie TV generazionale di Netflix, e dall’uscita dei singoli Chissà e Vertigini. Dopo le prime esperienze dal vivo nell’Estate 2022, pubblica Non chiamarmi amore e Bambini per sempre in collaborazione con Altea, brani che anticipano il primo EP Ufficio oggetti smarriti, portato in un mini tour acustico tra febbraio e marzo 2023 e successivamente in un tour estivo.

Dal Primo Maggio a Sanremo Giovani

A inizio 2024 pubblica l’EP Antisommossa, progetto che gli consente di esibirsi al Concertone del Primo Maggio 2024 e in alcuni dei più importanti festival italiani. Dopo l’esibizione al Circo Massimo di Roma e il tour estivo dedicato al nuovo EP, approda a Sanremo Giovani 2024 con Amarsi per lavoro. Nel corso dell’anno pubblica i singoli Nostalgia & Karaoke e Per un milione di euro, portati dal vivo nel Nostalgia & Karaoke (Tour Estivo) sui palchi dei principali festival italiani.

“Manifestazione d’amore” verso Sanremo

Con Manifestazione d’amore, Mazzariello raggiunge uno dei momenti più significativi del suo percorso artistico, conquistando l’accesso alle Nuove Proposte di Sanremo 2026. In un breve messaggio video ha salutato i lettori di Musicletter.it, parlando del nuovo brano e dell’attesa per l’esibizione sul palco dell’Ariston, confermando un cammino costruito con coerenza, scrittura intima e presenza costante dal vivo. (La redazione)

Mazzariello per Musicletter.it