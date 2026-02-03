Classico attuale. L’antico nella cultura contemporanea: il volume curato da Tommaso Braccini

Classico attuale. L’antico nella cultura contemporanea, edito da Carocci, è un volume curato da Tommaso Braccini che analizza la presenza dell’antichità nel mondo di oggi. Il libro mostra come i riferimenti al passato classico continuino a emergere in ambiti culturali diversi, spesso lontani da quelli tradizionalmente associati agli studi antichi, offrendo una lettura attenta e articolata del dialogo tra antico e contemporaneo.

Disponibile anche su Amazon

Il curatore: Tommaso Braccini

Tommaso Braccini è professore ordinario di Filologia greca e latina all’Università degli Studi di Siena. È autore del manuale La scienza dei testi antichi (Firenze, 2017) e di numerose monografie dedicate a creature e narrazioni folkloriche dall’antichità a oggi, tra cui Prima di Dracula (Bologna, 2011) e Miti vaganti (Bologna, 2023). Si è occupato della saga degli Argonauti con Il viaggio più pericoloso della storia (Bologna, 2024) e del mito di Bisanzio nei secoli, con Il romanzo di Costantinopoli (Torino, 2010, con Silvia Ronchey) e Trebisonda (Roma, 2024).

Disponibile anche su Amazon

I temi del volume

Il libro parte da un’idea centrale: gli antichi riemergono nei contesti più inattesi della cultura contemporanea. Non solo nel diritto, nella terminologia scientifica o nei trattati filosofici, ma anche nei nomi delle squadre di calcio, nella moda, nei social media, nei videogiochi, nella pubblicità e nei neologismi della lingua italiana. La presenza dell’antico si manifesta inoltre nella musica rock, nei fumetti, nelle serie televisive e nei cartoni animati, oltre che nelle forme espressive più consolidate come narrativa, poesia, teatro, musica classica, opera, danza e cinema, spesso in contesti di sperimentazione e avanguardia.

Struttura e contributi

Classico attuale. L’antico nella cultura contemporanea è composto da ventuno capitoli, scritti da specialisti che affrontano i temi a partire dai propri ambiti di interesse. Il risultato è un quadro articolato dell’antichità declinata nei diversi aspetti della cultura contemporanea, inclusa quella pop. Il volume si configura come una galleria di esempi e un repertorio culturale, utile per orientarsi tra romanzi, musica e altre forme di dialogo con i classici nel presente.

Un dialogo continuo tra antico e presente

Il libro curato da Tommaso Braccini propone una riflessione ampia e documentata sulla vitalità dell’antico nella cultura di oggi. Classico attuale. L’antico nella cultura contemporanea mostra come i classici continuino a essere una presenza attiva e riconoscibile, capace di attraversare linguaggi, media e forme espressive diverse senza perdere rilevanza. (La redazione)