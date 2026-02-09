Sony Music Italy acquisisce il catalogo discografico di Edoardo Bennato

Sony Music Italy, insieme a Edizioni Musicali Cinquantacinque e NewStep, annuncia la firma dell’accordo per l’acquisizione del catalogo discografico di Edoardo Bennato, praticamente nella sua interezza. L’operazione consolida un percorso già avviato e rafforza la gestione di uno dei repertori più rilevanti della musica italiana degli ultimi decenni. Di conseguenza, l’intero patrimonio discografico dell’artista entra ora sotto un’unica direzione, con obiettivi chiari di valorizzazione e diffusione.

Tutti i dischi disponibili anche su Amazon

Un catalogo che diventa completo

Sony Music Italy deteneva già i diritti dei primi sei album pubblicati tra il 1973 e il 1980, da Non farti cadere le braccia a Sono solo canzonette, opere considerate fondamentali nella storia del cantautorato italiano. Ora, inoltre, la società è proprietaria anche della restante parte del repertorio discografico di Edoardo Bennato. Tra i titoli inclusi figurano E’ arrivato un bastimento, OK Italia, Abbi Dubbi e Le ragazze fanno grandi sogni, che completano un corpus musicale ampio e coerente. Questa acquisizione permette quindi una gestione organica e strutturata dell’intero catalogo, favorendo una visione unitaria del percorso artistico.

Valorizzazione e nuove ripubblicazioni

L’accordo inaugura una nuova stagione di ripubblicazioni catalogiche, pensata per valorizzare il repertorio sia in ambito digitale sia fisico.

Alcuni album, infatti, verranno pubblicati anche in vinile, affiancando i formati digitali. In questo modo, il progetto punta ad avvicinare le nuove generazioni all’ascolto della musica di Edoardo Bennato, utilizzando canali e linguaggi contemporanei. Il repertorio dell’artista viene considerato costantemente attuale, grazie a un linguaggio musicale moderno e a una scrittura capace di raccontare i cambiamenti sociali con lucidità e ironia. Per questo motivo, la promozione del catalogo assume anche un valore culturale.

Presente discografico e futuro live

Parallelamente all’operazione discografica, Edoardo Bennato si prepara a una nuova stagione di concerti, con eventi unici che verranno annunciati prossimamente. Durante questi appuntamenti dal vivo, l’artista proporrà brani che hanno segnato il panorama musicale italiano, unendo rock, blues e canzone d’autore. Il suo stile rimane riconoscibile per la fusione tra influenze anglosassoni e tradizione mediterranea, accompagnata da testi ironici e incisivi. Di conseguenza, il live diventa un ulteriore strumento di continuità tra passato e presente.

Un patrimonio musicale sotto un’unica visione

L’acquisizione del catalogo discografico di Edoardo Bennato da parte di Sony Music Italy rappresenta un passaggio strategico per la tutela e la diffusione di un repertorio centrale nella musica italiana. Attraverso ripubblicazioni, attenzione al digitale e una rinnovata attività live, questo patrimonio viene reso accessibile a un pubblico sempre più ampio. In definitiva, l’accordo rafforza il legame tra memoria musicale e nuove generazioni. (La redazione)

