Io e i Gomma Gommas celebrano 25 anni di punk rock con Felicità

Io e i Gomma Gommas, band punk rock di Osimo (AN) attiva dal 2001, raggiunge nel 2026 il traguardo dei 25 anni di carriera. Per l’occasione, il gruppo dà vita a un progetto speciale che unisce energia, memoria musicale e spirito ironico. Il percorso si apre con l’uscita del singolo Felicità, rilettura punk rock di un celebre brano degli anni Ottanta, e anticipa un nuovo album previsto per la primavera 2026.

Venticinque anni di concerti, ironia e identità sonora

In questi venticinque anni, Io e i Gomma Gommas hanno costruito un’identità riconoscibile basata su velocità, melodia e rock’n’roll, mantenendo sempre al centro il divertimento. La band ha superato i 500 concerti tra Italia ed Europa, portando dal vivo versioni punk di classici della canzone italiana. Nel tempo, il progetto ha trovato spazio anche in ambito televisivo. Infatti, il gruppo è stato ospite di RockTv, Rai1 con Uno Mattina Estate e Rosso Alice. Inoltre, diversi brani sono stati utilizzati all’interno di trasmissioni televisive come Lucignolo, Verissimo, Studio Aperto e Talent1, contribuendo a una diffusione trasversale del loro stile.

Felicità: il nuovo singolo tra anni Ottanta e punk rock

Il singolo Felicità, disponibile dal 13 febbraio su tutte le piattaforme digitali, rappresenta il primo estratto dal nuovo album. Il brano, originariamente pubblicato nel 1982 da Al Bano & Romina Power, viene reinterpretato con un approccio punk rock’n’roll ad alta energia, senza rinunciare alla componente melodica. Contemporaneamente all’uscita del singolo, viene pubblicato anche il videoclip ufficiale. Il video propone un immaginario ispirato agli anni Ottanta, caratterizzato da look retrò, colori fluo ed estetica vintage. Tuttavia, lo spirito rimane quello tipico della band, che utilizza ironia e autoironia per riportare il pubblico indietro nel tempo.

Il nuovo album Pompa il volume e il ritorno agli anni Ottanta

Il singolo Felicità anticipa il decimo lavoro ufficiale della band, Pompa il volume, in uscita nella primavera 2026. Il disco conterrà 10 cover di brani degli anni Ottanta, reinterpretati nello stile che ha reso riconoscibili Io e i Gomma Gommas. Nel corso della carriera, la band ha pubblicato diversi lavori, tra cui And i have the legs that are doing James James, Honkey-Donkey, 50’s morti 60’s feriti, Canto quel motivetto che mi piace tanto, Quanto ti voglio bene, Carrones loca live, E ancora un altro viaggio, …E vennero fuori i lupi e 10 minuti a Natale. Con questo nuovo progetto, il gruppo torna a confrontarsi con un immaginario musicale preciso, mantenendo coerenza e continuità.

Una festa lunga venticinque anni

Io e i Gomma Gommas celebrano venticinque anni di attività con un progetto che riassume perfettamente la loro storia. Felicità e Pompa il volume rappresentano un ponte tra passato e presente, capace di unire memoria collettiva e attitudine punk. Dal palco allo studio, la band continua a proporre musica pensata per far muovere il pubblico, senza perdere autenticità e leggerezza. (La redazione)

